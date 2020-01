The Series ‘sur Netflix? Voici comment regarder des épisodes complets de cette série dérivée

Il y a un nouvel ensemble de Wildcats marchant dans les couloirs d’East High. Bon type de. Avec la série Disney +, High School Musical: The Musical: The Series, de nouveaux personnages comme Ricky et Nini entrent dans les rôles de Troy et Gabriella, mettant leur version de la comédie musicale dans ce faux documentaire. Voici comment les amateurs de DCOM peuvent regarder l’émission télévisée dérivée, High School Musical: The Musical: The Series.

Matt Cornett, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo et le casting de «High School Musical: The Musical: The Series» | Jesse Grant / . pour Disney

«High School Musical: The Musical: The Series» en première sur Disney + en novembre 2019

Mettre une comédie musicale au lycée est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, surtout lorsque vous n’avez aucune expérience préalable avec le théâtre. Ricky, interprété par Joshua Bassett, l’a compris assez rapidement, après avoir été interprété comme Troy dans la production de High School Musical de son école.

Son ex-petite amie talentueuse mais humble, Nini, incarnée par Olivia Rodrigo, est interprétée comme Gabriella. Les choses ne font que se compliquer à partir de là. High School Musical: The Musical: The Series est l’un des titres disponibles sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +. Cependant, cette série est-elle disponible sur Netflix?

«High School Musical: The Musical: The Series» est un original de Disney +

Lorsque Disney a créé Disney + en novembre 2019, il comprenait une multitude de contenus originaux exclusifs à sa plateforme de streaming. Cela inclut l’émission de télévision en direct très attendue Star Wars, The Mandalorian, et des documentaires comme One Day at Disney.

Malheureusement pour les abonnés Netflix, High School Musical: The Musical: The Series est un original Disney +. Cela signifie qu’il ne peut être diffusé qu’avec un abonnement au service Disney. (Il n’est même pas disponible sur le réseau, Disney Channel. Pas encore, de toute façon.) De plus, d’autres films Disney, y compris le High School Musical original, sont disponibles pour les abonnés.

Les stars de la série Disney + «High School Musical: The Musical: The Series» | Jeff Neira / Walt Disney Television via .

Combien d’épisodes restent dans «High School Musical: The Musical: The Series»?

High School Musical: The Musical: The Series a présenté son premier épisode à la date de lancement de Disney +, à l’automne 2019. Il y aurait dix épisodes dans la première saison de ce spin-off, avec la finale en première le 10 janvier 2020. Il y a pas de date de première officielle pour la deuxième saison de ce faux documentaire. Pourtant, les fans et les membres de la distribution ont partagé leur amour pour High School Musical: The Musical: The Series sur les réseaux sociaux.

“Quand j’ai entendu l’idée au départ, j’étais également réticent avec tout le concept, et à la lecture du script, j’ai été vendu”, a déclaré l’acteur Joshua Bassett lors d’une interview avec Pop Sugar. “Je me disais:” Je ferai tout ce qu’il faut pour faire partie de cette chose. “Le spectacle parle de lui-même. Je pense que les gens [will] voir l’émission et ensuite ils obtiendront ce que nous faisons parce qu’il n’a pas besoin de s’appuyer sur autre chose. Et je pense qu’ils vont adorer ça, vraiment. Parce que j’étais fan d’OG et j’ai vraiment adoré le spectacle. »

Les épisodes de High School Musical: The Musical: The Series sont disponibles sur Disney +, en plus de High School Musical, High School Musical 2 et High School Musical: Senior Year. Pour en savoir plus sur ce service de streaming et pour vous abonner, visitez leur site Web.