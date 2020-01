‘The Simpsons’ avait déjà prédit le “pin parental” de VOX en 1992

En mai 1992, FOX a diffusé un épisode de la troisième saison de «The Simpsons» intitulé «L’ami de Bart tombe amoureux». Près de 30 ans plus tard, un discours du professeur Krabappel est devenu viral par rapport à la “broche parentale” controversée que VOX veut mettre en œuvre dans des endroits comme Madrid et Murcie, où elle a un poids parlementaire. En fait, dans cette dernière communauté, la mesure est appliquée depuis septembre.

VOX et ‘The Simpsons’, rejoints par le pin parental

VOX fait valoir qu’avec la «broche parentale», les parents peuvent décider à quelles discussions ou activités leurs enfants participent pendant les heures de classe en dehors des matières habituelles. Quelque chose qui s’oppose à la liberté individuelle de chaque élève de recevoir une éducation aux droits de l’homme, derrière laquelle se cache la possibilité d’opposer son veto aux ateliers sur la diversité émotionnelle-sexuelle ou la violence de genre. Le gouvernement central a déjà fait appel de la mesure.

La vidéo s’est déroulée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Au milieu d’un cours d’éducation sexuelle, Edna Krabappel s’apprête à partager avec ses élèves une vidéo sur l’éducation sexuelle, mais s’arrête en chemin et montre deux élèves, “Ezéchiel et Ismaël, selon les souhaits de vos parents, vous pouvez sortir dans la salle et prier pour nos âmes”, explique le professeur. Les garçons se lèvent et quittent la classe en silence.

Cet épisode de “The Simpsons” a été diffusé pour la première fois le 7 mai 1992. 28 ans plus tard, il est effrayant de vérifier la validité de Murcie. #PINParental # amóhpátráhcomolohcangrejoh pic.twitter.com/6ywrbgNZDV

– Traducteur Murciano (@traductormurcia) 18 janvier 2020

Débat national

Le débat sur la «broche parentale» remplit les rassemblements et la ministre María Jesús Montero a été la dernière à se prononcer sur la question dans «la sixième nuit». “L’éducation intégrale est un droit des mineurs. Ce type de censure pourrait conduire à des situations aussi ridicules que celles où la nature ne peut enseigner au corps humain”, a expliqué la porte-parole socialiste. Dans le même esprit, le journaliste et journaliste tertullien Antonio Maestre a soutenu que “s’il y a des parents racistes, machos et homophobes, l’école publique doit leur donner des solutions et des solutions afin qu’ils se rendent compte que ce qui est à la maison n’est pas tout ce qu’il y a. “

