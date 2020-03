‘The Simpsons’ peut être vu en entier à Disney + Espagne

Au cas où le charme de Baby Yoda ne suffirait pas à nous vendre l’abonnement Disney +, la plateforme de streaming a levé l’un des principaux doutes qui l’entouraient face à son lancement en Espagne: les Simpsons seront-ils disponibles dans son catalogue? La légendaire sitcom animée est devenue la propriété de Disney lorsque l’acquisition de 21st Century Fox a été conclue en mars 2019, et, enfin, cerise sur le gâteau, on le voit en Espagne depuis le lancement du service digital.

Marge et Homer dans «Les Simpsons»

Comme l’a confirmé le compte Twitter Disney + Espagne avec une brève promo, Dans son catalogue, nous trouverons plus de 600 épisodes de «The Simpsons», qui diffuse actuellement sa 31e saison aux États-Unis. De cette façon, la plateforme regroupera la vaste gamme d’épisodes de la série créée par Matt Groening, Sam Simon et James L. Brooks en 1989.

Plus de 600 épisodes des Simpsons + Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = ???? #DisneyPlus pic.twitter.com/XNv3kSpmUW

– Disney + Espagne (@DisneyPlusES) 4 mars 2020

‘The Simpsons’ rejoint ainsi un catalogue qui lancera du contenu de “Star Wars”, Pixar, Marvel, National Geographic et Disney lui-même, ce qui signifie des milliers d’heures de divertissement entre films et séries. De plus, au fil des mois, d’autres seront intégrés Des titres originaux comme «The Falcon and The Winter Soldier», «WandaVision» ou la deuxième saison de «The Mandalorian».

Stratégie de lancement

L’annonce de l’intégration de “ Les Simpsons ” dans son catalogue n’est qu’une des surprises que Disney + nous a laissées avant son arrivée en Espagne, qui aura lieu le 24 mars. Pour chauffer les moteurs, le premier épisode de «The Mandalorian», la fiction galactique qui a accompagné la plate-forme de sa naissance, sera diffusé en open via Cuatro, en essayant de générer des abonnés potentiels.

