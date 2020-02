The Sinner Recap: Saison 3, épisode 1 – Matt Bomer Premiere Interview

HISTOIRES CONNEXES

Le Sinner passe de zéro à 80 dans sa première saison 3, poussant la pédale au métal sur un nouveau whydunnit qui place l’ancien criminel en col blanc Matt Bomer sur la scène du crime.

L’épisode 1 nous présente Jamie Burns de Bomer. Il est professeur dans une école privée et un habitant de Dorchester, New York, où il réside avec sa femme enceinte Leela (Midnight, Texas, Parisa Fitz-Henley). Il est clair dès la toute première scène que malgré toutes ses fortunes, Jamie est insatisfait. Il ne veut rien de plus que ressentir quelque chose – n’importe quoi. Il obtient plus que ce qu’il avait négocié lorsque son copain de collège, Nick Haas (Sharp Objects, Chris Messina) se présente à sa porte d’entrée. «Je vous ai dit de ne pas venir ici», dit-il. “Sortez d’ici!” Mais Nick refuse de se faire dire quoi faire. Leela s’approche de la porte et invite leur visiteur surprise à dîner.

À table, Nick se charge d’analyser le mariage de Jamie et Leela. Jamie s’enclenche et lui dit de «fermer le f – k», mais Nick n’écoute pas. Au lieu de cela, il continue de pousser et de pousser. “Jamie vous a déjà dit ce que nous faisions à l’école?”, Demande-t-il. «Dois-je lui dire? Comment réagirait-elle? “

Plus tard dans la soirée, Jamie et Nick partent pour un dernier verre à l’hôtel de Nick. Les deux se lancent alors en voiture, avec un Nick ivre au volant. Ils se trouvent sur une propriété privée appartenant à une artiste peintre nommée Sonya (Jessica Hecht de Breaking Bad). «Une fois sur place, moins vous parlez, mieux c’est», dit Nick. Jamie ne veut pas participer à ce que Nick a prévu, mais Nick ne prendra pas non pour une réponse. Jamie menace de sauter du véhicule, alors son copain accélère. C’est à ce moment-là que Jamie saisit la pause d’urgence qui, couplée à la vitesse, provoque une épave presque fatale. Nick passe par le pare-brise, mais il n’est pas mort. Jamie sort de la voiture et s’approche du côté du conducteur pour trouver Nick saignant de son torse. Il tente de remettre son téléphone à Jamie pour composer le 9-1-1, mais Jamie décide contre. Il éteint le Blackberry et le laisse tomber dans les bois. Au moment où les autorités arrivent sur les lieux, il est trop tard pour raviver son ami effrayant et effrayant.

Suite à l’accident, Jamie est hanté par les visions de Nick. À un moment donné, il imagine Nick marchant derrière Leela et lui tranchant la gorge. Il ne parle pas beaucoup à Leela de ce qui s’est passé, mais il révèle ce à quoi Nick faisait allusion pendant le dîner: De retour à l’université, Jamie et Nick ont ​​fait des expériences l’un avec l’autre, mais aucun d’eux ne le ressentait – ou alors on nous dit .

Pendant ce temps, le détective Harry Ambrose s’emmêle dans l’affaire. Il est le seul à soupçonner un acte criminel. Lui et Jamie se croisent d’abord à la gare, où il interroge Jamie sur ce qui s’est passé la nuit de l’accident. «Avez-vous déjà vu quelqu’un mourir devant vous? Quelqu’un dont vous vous souciez? », Demande Jamie. «Une fois», répond Ambrose. Jamie dit que ce n’était pas du tout ce à quoi il s’attendait. «Tu penses que ça va être horrible mais… Je connais Nick depuis le collège et c’était, genre, je l’ai finalement vu pour la première fois. La façon dont il me regardait… »

Ci-dessous, Bomer révèle comment il est entré dans l’état d’esprit de Jamie Burns, à quoi ressemblait le tournage de cette première interaction entre Jamie et Ambrose, et la scène la plus difficile qu’il avait dans l’épisode 1.

TVLINE | Dans The Sinner, le crime lui-même se joue dans le premier épisode, mettant en place un whydunnit au lieu d’un whodunit. Est-ce que cela rend le jeu plus facile ou plus difficile lorsque vous ne connaissez pas encore le motif de votre personnage?

Eh bien, j’ai eu beaucoup de chance d’avoir participé à l’émission pendant si longtemps. Je suis impliqué dans l’émission depuis plus d’un an au moment où nous avons commencé le tournage, bien plus d’un an. Donc je savais quel était son motif, vaguement, et j’avais un sens holistique de l’histoire. Les scénaristes l’avaient cartographié pour moi. J’ai donc eu une bonne idée des poteaux-guides et des moments qui, cela, ont vraiment fait changer et changer le point de vue de Jamie et ont fait changer et changer ce personnage.

TVLINE | Qu’est-ce qui vous passait par la tête dans cette première scène avec Ambrose, et de quelle sorte d’émotions tiriez-vous? Parce que ce n’était que le premier épisode, vous ne pouviez pas encore avoir beaucoup de chance de vraiment creuser dans le personnage.

Je pense que votre travail d’acteur est que vous avez déjà beaucoup creusé dans le personnage avant cette scène. Vous ne pouvez pas y penser comme: “Oh, c’est une des premières scènes que je filme donc je ne sais pas vraiment que mon …” Avec un peu de chance, dans votre imagination et dans votre collaboration avec les scénaristes … vous avez construit le monde entier. Vous avez donc toute une histoire avec le personnage de Nick et ce qu’il signifiait pour vous et ce que cette décision vous a coûté. Vous avez toute une histoire de votre relation avec votre famille et votre travail et combien cela est important pour vous et ce que cela signifie pour vous si votre secret est divulgué et que vous pourriez potentiellement perdre toutes ces choses. Donc, en plus du fait que c’est un moment très surréaliste en tant qu’acteur parce que vous êtes soudainement, sur ces séries d’anthologie, vous pouvez vous retrouver à travers la table avec un personnage que vous avez aimé au cours des deux premières saisons le spectacle, et c’est assez surréaliste. Mais en tant qu’acteur, vous avez, espérons-le, construit le monde de manière à savoir quelles sont les différentes relations et quels sont les enjeux de la scène.

Il se passe tellement de choses dans cette scène… il y a tellement de choses à perdre pour Jamie. Il a tellement l’impression de perdre la relation la plus pure qu’il ait jamais eue dans sa vie [with Leela]. Il se passe tellement de choses entre lui et Ambrose, où ils forment une connexion, que c’est vraiment une sorte de noyau d’une relation qui fait un voyage énorme au cours de la saison, et tout commence dans ce questionnement.

TVLINE | L’autre scène qui ressort de la première est le crash, qui est révélé à la fin. Entre ces deux scènes, quelle a été la plus difficile?

Eh bien, nous avons eu de la chance de pouvoir le filmer séquentiellement, pas dans le sens où il est diffusé dans la série, mais nous avons filmé le crash avant la scène d’interrogatoire. J’ai donc pu avoir les visuels dans ma tête quand je racontais l’expérience à Ambrose pendant que nous faisions ça [first] scène. Mais je dirais [the scene with Ambrose] a été plus difficile parce que vous devez vous rendre dans un lieu émotionnel très intime et personnel, très vulnérable et ouvert. C’est tôt dans le tournage, donc vous ne connaissez pas vraiment tout le monde. Et vous savez que vous êtes sur The Sinner lorsque vous êtes interrogé par Ambrose… Il y a donc beaucoup de pression sur cette scène. Et Bill est un gars incroyable et un acteur que je vénère et respecte, tout comme Chris, bien sûr. Mais une grande partie de l’accident est en quelque sorte physique et réactionnaire à cette folie qui se produit. Alors, il est souvent plus difficile de s’asseoir et d’être présent avec quelqu’un et de vraiment se permettre d’aller dans ces endroits et de laisser chaque bande être différente, un environnement où il suffit de s’asseoir à une table et de parler. (Avec rapport de Vlada Gelman)

