“The Sinner” Saison 3: Matt Bomer Preview – USA Network Anthology

HISTOIRES CONNEXES

Le vétérinaire de White Collar Matt Bomer est de retour sur USA Network – mais le charmant escroc Neal Caffrey ne l’est certainement pas.

Dans la saison 3 de l’anthologie du crime The Sinner (première jeudi à 9 / 8c), Bomer joue le rôle de Jamie Burns, un professeur d’école privée entièrement féminin avec les ingrédients d’une vie parfaite. Mais dès sa première scène – disons simplement qu’il fait quelque chose qu’il ne devrait pas faire à l’école – il est clair que Jamie n’est pas un saint. Puis son copain collégial éloigné Nick (Chris Messina de Sharp Objects) arrive de façon inattendue sur le pas de la porte de Jamie, envoyant le couple dans un voyage sinueux qui place Jamie au centre de la dernière enquête criminelle pour le détective Ambrose (star de retour Bill Pullman).

En rejoignant la série, “Je savais juste que ça allait être une plongée profonde et un défi et me demander des choses qu’aucun autre rôle ne m’avait demandé auparavant”, a déclaré Bomer à TVLine, “et cela m’a fait peur et m’a excité et était ce dont je pensais avoir besoin en tant qu’artiste. »

Ci-dessous, Bomer détaille comment jouer “wild card” Jamie l’a défié physiquement – il a perdu 20 livres! – émotionnellement et psychologiquement. L’acteur réfléchit également à sa première série USA Network, White Collar, et à la possibilité d’un renouveau.

TVLINE | Vous avez dit que vous étiez fan de la série, ce qui m’a fait me demander: êtes-vous allé chercher ce rôle, ou est-il venu vers vous, compte tenu de votre relation avec les États-Unis?

C’était presque comme une situation de matchmaking. j’avais su [showrunner] Derek [Simonds] des années avant notre rencontre, quand il était impliqué dans Appelez-moi par votre nom, et nous avons vraiment commencé. J’adore la façon dont il a parlé de son processus, et j’aime la façon dont il aimait travailler avec les acteurs, et nous avons eu des approches similaires. Nous aimons tous les deux utiliser le travail des rêves et des éléments du subconscient dans notre travail et des choses comme ça. Et puis j’ai rencontré les gens de NBCU parce que je pensais que le travail qu’ils avaient fait était tout simplement phénoménal sur le réseau, sur tous leurs réseaux. C’est vraiment un témoignage de Steven O’Neill, qui est le responsable du casting là-bas. Il a dit: «Tu devrais t’asseoir avec Derek», et nous l’avons fait. À l’époque, c’était peu de temps après la fin de la deuxième saison, donc il en détoxifiait encore, ce que je suis venu à trouver comme une étape nécessaire à chaque saison de Sinner, pour décompresser un peu à la fin de la saison. Il avait donc juste une idée approximative de la saison, et nous nous sommes rencontrés au cours des mois, puis pendant un an, et l’histoire serait de plus en plus étoffée. J’ai adoré le personnage et le monde qu’il a créés cette saison.

TVLINE | Qu’avez-vous pu faire dans ce rôle pour la toute première fois?

Je veux dire, c’est une liste de blanchisserie, pour être honnête avec vous. Je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que beaucoup ne sont pas diffusées avant les derniers épisodes. Je dirai que cela m’a demandé plus psychologiquement. Cela m’a demandé plus, émotionnellement. Cela me demandait plus, physiquement, ou autant. Je pense que j’ai perdu près de 20 livres au cours de la saison. Pour ce qui est du temps passé dans la tête du personnage, c’était pendant 60 à 70 heures pendant lesquelles je pensais plus souvent à la vie de Jamie et au monde de Jamie qu’à la mienne. J’aurais un bref revirement ce week-end, où je me préparais juste à entrer dans la semaine prochaine. Donc, c’était juste une plongée vraiment, vraiment profonde, où cela ne peut que s’infiltrer dans votre subconscient et votre psyché. Cela m’a mis au défi de nombreuses façons.

TVLINE | C’est un type de personnage très différent de celui que nous avons vu précédemment jouer sur USA on White Collar, où Neal Caffrey était un criminel, mais il était un bon gars dans son cœur. Quel genre de gars Jamie est-il au fond de lui?

Une des choses [this role] vraiment exigé de moi était juste de se concentrer vraiment sur le fait de jouer la vérité du personnage, et l’expérience qu’il traversait, à chaque instant, sans se soucier de ce que les gens allaient en penser, sans se soucier de savoir si les gens allaient juge bon ou mauvais, ou bien ou mal. Mon travail consistait simplement à le rendre humain et à le rendre accessible. Je pense que ce que Jamie vit est en relation avec moi à bien des égards.

Il est quelqu’un qui veut être le golden boy, qui veut être le “yes man”, qui veut être le plaisir des gens. Il a cette belle vie. Il a un excellent travail, une belle femme [played by Midnight, Texas‘ Parisa Fitz-Henley], ils attendent un enfant, ils viennent de déménager en banlieue. Mais à l’intérieur, il est spirituellement en faillite, il est en train de mourir, et il y a cette rage qui mijote. Il ressent ce sentiment très profond de solitude et de déconnexion avec la société et la morale et l’éthique que nous vivons de nos jours qu’il ne pense pas aider ou travailler. Il regarde les gens autour de lui dans ce train de banlieue et voit des gens branchés sur leurs téléphones, 24/7. Il voit le système éducatif dans lequel il travaille et il voit ces ensembles de points de contrôle pré-prescrits que vous devez suivre pour entrer dans la bonne école et ensuite trouver le bon emploi. Il sent juste que la vie telle que nous la connaissons ne fonctionne pas, et il ne sait pas comment communiquer cela, alors il finit par tendre la main à la seule personne [Messina’s character Nick] avec qui il a jamais ressenti ce sentiment de liberté, la seule personne qui l’a jamais encouragé à remettre en question sa morale et son éthique et à le dénoncer pour tous les mensonges de sa vie. Cela finit par être une décision qu’il prend dans un moment très vulnérable que chacun de nous pourrait prendre, et cela finit par être une décision qui lui coûte plus cher qu’il ne l’avait imaginé.

TVLINE | Alors que je regardais les projections, j’étais tellement énervé par tant de scènes. Avez-vous été choqué par ce que faisaient Jamie et Nick dans certaines de ces scènes?

J’ai été choqué par tant de choses qui se sont produites au cours de la saison, et c’est comme quelqu’un qui a regardé et été fan des deux premières saisons. Derek a fait un si bon travail de me surprendre avec ce que j’attendais, ce qui signifie qu’il a poussé l’enveloppe encore plus loin. Dans des scènes que j’aurais pu jouer très simplement, il a fini par créer ces énormes moments dynamiques pour tous les différents personnages impliqués. Il a en quelque sorte fait de Jamie un personnage qui vous fait deviner jusqu’à la toute fin de la saison. On ne sait jamais vraiment quel choix il va faire ou ce qu’il va faire à un moment donné. C’est un joker.

TVLINE | Je ne peux pas vous laisser partir sans poser de question au col blanc. Les fans parlent toujours aussi affectueusement de l’émission. Y a-t-il eu des discussions dans les coulisses d’un réveil ou d’un téléfilm?

Je dois vous dire qu’il ne se passe pas un jour sans que quelqu’un me dise à quel point le spectacle était important pour eux et combien ils l’ont apprécié ou qu’ils l’ont regardé avec leur famille ou il y a un certain membre de la famille qu’ils connecté avec plus de ce spectacle, ce qui signifie le monde pour moi. Ce fut une expérience créative incroyable, et je suis toujours en contact avec la plupart des membres de la distribution. Nous essayons de nous réunir une fois par an, et je pense que nous aimerions tous continuer cette histoire d’une manière ou d’une autre. Parfois, les gens se fâchent contre moi en public et disent: «Pourquoi tu…?!» Et ils pensent que j’ai une sorte de contrôle créatif sur toute la situation, ce que je n’ai tout simplement pas. [Laughs] Il y a tellement de pouvoirs qui devraient être alignés pour que quelque chose comme ça se produise. Et si cela devait être le cas, je pense que nous serions tous là en un clin d’œil.