‘The Sinner’ Saison 3 Netflix Calendrier de sortie 2020

The Sinner revient pour une troisième saison sur USA Network et dans la plupart des régions, la saison 3 de The Sinner arrive sur Netflix. Voici un aperçu de la saison 3 de The Sinner sur Netflix au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres régions en 2020 et au-delà.

La série de films d’anthologie de USA Network s’intéresse aux gens ordinaires qui commettent des crimes brutaux.

La première saison est arrivée sur USA Network en août 2017 et est rapidement arrivée sur Netflix, plus sur cela dans une minute. La saison 2 a été rapidement renouvelée et diffusée sur USANetwork un an plus tard, en août 2018.

Passons maintenant à la troisième saison de The Sinner.

Que savons-nous de la saison 3 de The Sinner?

La saison 3 a commencé sur USANetwork le 6 février avec 8 autres épisodes prévus et devrait actuellement se terminer sur le réseau le 26 mars 2020.

L’annonce du casting est avec Matt Bomer qui rejoint le casting. La star est surtout connue pour son récent rôle récurrent dans American Horror Story, mais vous le connaissez probablement aussi de White Collar qui a malheureusement quitté Netflix l’autre année.

Bill Pullman a également été confirmé pour revenir pour la saison 3.

Préparez-vous pour un nouveau chapitre de #TheSinner. @MattBomer rejoint Bill Pullman pour la troisième saison de la série acclamée par la critique. https://t.co/oq4oPp8dv5 pic.twitter.com/cHhj4mPOWf

– The Sinner (@TheSinnerUSA) 6 mars 2019

Jessica Biel revient pour la troisième saison mais jusqu’à présent, elle a seulement annoncé qu’elle travaillerait en tant que productrice. Elle n’a cependant pas exclu un rôle principal.

En termes d’histoire, il suivra à nouveau le détective Harry Ambrose alors qu’il commence une nouvelle enquête qui devrait être une enquête de routine mais qui s’avère être l’une des plus dangereuses qu’il ait jamais rencontrées.

En juillet 2019, Chris Messina, qui est apparu récemment dans Sharp Objects de HBO, a rejoint le casting.

Quand The Sinner sera-t-il disponible sur Netflix dans les régions où il s’agit d’un original?

Pour la majorité des pays en dehors des États-Unis, The Sinner est considéré comme un original Netflix.

Dans ces régions, Netflix reçoit les nouveaux épisodes environ un mois et demi après la fin de la série.

Les deux saisons précédentes ont été ajoutées à Netflix en novembre.

Avec la fin de la saison de cette année en mars, nous nous attendons à ce que la saison 3 soit sur Netflix en dehors des États-Unis fin avril ou mai 2020.

Quand la saison 2 et 3 de The Sinner sera-t-elle sur Netflix US?

Netflix aux États-Unis doit malheureusement attendre un peu plus longtemps que ceux en dehors des États-Unis. La saison 2 de The Sinner est arrivée en août 2019.

Si le contrat de série est renouvelé chaque août, nous pourrions voir la série dès août 2020. Si nous devons attendre un an après, nous pourrions le voir aussi tard qu’en août 2021.

J’espère que la réponse se situe quelque part entre les deux, mais pour l’instant, c’est notre meilleure estimation.

Remarque: cet article sera mis à jour au fil du temps à mesure que nous en apprendrons davantage sur la saison 3 et son calendrier de sortie.

