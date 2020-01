The Sneaky Way Marvel essaie de compenser son erreur “ Black Widow ”

Lorsqu’un studio met trop de temps à faire un film, ce n’est généralement pas quelque chose qu’il veut faire connaître. Cependant, Marvel est loin d’un studio typique, donc ils font du retard un argument de vente pour Black Widow.

Les fans ont aimé Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff à partir du moment où elle est apparue à l’écran dans Iron Man 2. On se souvient de l’un des efforts moindres de Marvel, mais si tout le film s’était mesuré jusqu’aux scènes de Black Widow, il aurait pu être l’un des studios du studio. de plus grands efforts.

Black Widow a mis la charrue avant le cheval

Après le deuxième Iron Man, les fans ont immédiatement demandé un film Black Widow, pensant que si quelqu’un pouvait le faire fonctionner, ce serait Marvel et Johansson. Pourtant, le film n’est jamais venu. Johansson s’est très bien acquittée dans les films Marvel dans lesquels elle est apparue, mais elle n’a jamais été au premier plan.

Jusqu’à très récemment, les films de bandes dessinées avec des rôles féminins étaient considérés comme risqués. Regardez ce qui est arrivé à Halley Berry et Catwoman.

Finalement, cependant, le vent a commencé à se déplacer. Après avoir été mise à l’écart en tant que réalisatrice de Thor: The Dark World, Patty Jenkins est passée à DC et a transformé Wonder Woman en un énorme succès après que ce projet ait passé de nombreuses années dans l’enfer du développement.

Enfin, Marvel a donné un film principal féminin non pas à Black Widow, mais à son homonyme, Captain Marvel, et cela a encore ouvert les vannes.

Cette année, nous avons au moins quatre films de bandes dessinées axés sur les femmes, et tous les quatre sont réalisés par des femmes. Birds of Prey, avec Margot Robbie de retour sous le nom de Harley Quinn, est dirigée par Cathy Yan.

Black Widow est réalisé par Cate Shortland, Jenkins revient pour diriger Wonder Woman 1984, et Chloe Zhao dirige The Eternals.

Marvel écoute les fans, comme l’a montré «Iron Man 3»

Maintenant que les plafonds en verre se brisent, Marvel augmente la chaleur promotionnelle de Black Widow, prévue pour le 1er mai. . rapporte que le studio a publié une featurette sur le film, nul autre que le président de Marvel Kevin Feige admettant que cela a été un longue période à venir.

Le site Web rapporte que Feige apparaît dans un clip actuel pour expliquer comment Black Widow est le seul film que les fans ont demandé à Marvel de faire “plus que tout autre film”.

Les fans se sont plaints d’attendre si longtemps, et Feige s’efforce de transformer ce bug en fonctionnalité. Et la tactique fonctionnera probablement aussi.

Feige s’est retrouvé dans une situation similaire en parlant du film Shang-Chi de 2021 et de la légende des dix anneaux. Feige a souligné que les Dix Anneaux étaient dans le MCU depuis le début, apparaissant non seulement dans les films Iron Man, mais même dans Ant-Man.

Les fans avaient été déçus lorsque le méchant d’Iron Man 3 était censé être le Mandarin, et il s’est avéré être un imposteur. Feige a promis que la vraie chose serait à Shang-Chi. Marvel ne peut donc pas être accusé de ne pas avoir l’oreille au sol, même s’il peut être accusé d’être lent à agir.

Florence Pugh ne sera pas la nouvelle Black Widow – pour l’instant

Les fans iront dans Black Widow dans une humeur douce-amère parce que Natasha est décédée pendant Avengers: Fin de partie, alors ils savaient que son film allait être un prequel. Cela se passe dans la période après Captain America: guerre civile, lorsque Natasha essaie de nettoyer l’ardoise de son passé ombragé.

Pour ce faire, elle doit affronter sa sœur d’un autre monsieur, Yelena Belova, jouée par Florence Pugh.

Les fans ont spéculé que le personnage de Pugh allait devenir la nouvelle Black Widow parce que 2019 a été une année charnière pour l’actrice, avec des performances acclamées dans Fighting with My Family, Midsommar et Little Women, la dernière dont Pugh a été la première nomination aux Oscars.

Cependant, Pugh elle-même a déclaré qu’elle ne continuerait pas en tant que nouvelle veuve noire. . l’a citée comme disant: «Non, je dirai en fait que lorsque nous l’avons fait, ce n’était pas du tout comme ça. Et je le dis très honnêtement, cela ne ressemblait certainement pas à un film de type torche lorsque nous le faisions. “

Cette nouvelle a déçu les fans de l’étoile montante, mais il convient de noter que les remarques de Pugh ne l’empêchent jamais d’être Black Widow à un moment donné.

Comme beaucoup de buzz a circulé autour de Pugh, elle peut se sentir réticente à être attachée au MCU pendant longtemps, car elle jongle avec beaucoup. Si elle passe assez bien, cependant, les fans pourraient exiger le retour de Pugh, tout comme ils ont demandé un film Black Widow.