‘The Society’ Saison 2: tournage retardé et ce que nous savons jusqu’à présent

The Society est le dernier drame pour adolescents de Netflix et a été renouvelé pour la saison 2. La première saison de The Society est tombée sur le service le 10 mai, mais comme vous le savez, cela nous a laissé beaucoup de questions pour la saison 2 de The Society. Voici ce que nous savons de la saison 2, ce qui se passera et quelques alternatives de ce que nous allons regarder en attendant.

Pour récapituler, il s’agit du dernier drame pour adolescents de Netflix qui implique des éléments surnaturels et voit un groupe de diplômés du secondaire se diriger vers une excursion. Malheureusement, ils ne peuvent pas se rendre à destination, alors rentrez chez vous mais trouvez que leur ville est vide. C’est à eux de comprendre ce qui se passe et de trouver un moyen de faire avancer les choses.

La saison 1 est sortie sur Netflix le 10 mai 2019 sur Netflix dans le monde. Si vous n’avez pas encore commencé à regarder, consultez notre guide tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Voyons maintenant à quoi s’attendre et quand nous pouvons nous attendre à la saison 2 de The Society sur Netflix.

Le statut de renouvellement de la saison 2 de la société

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (dernière mise à jour: 05/12/2019)

Après deux mois d’attente, nous avons appris que la saison 2 de The Society revient sur Netflix grâce à un Tweet du compte See What’s Next Twiter.

#TheSociety a été renouvelé pour la saison 2! À venir en 2020 pic.twitter.com/JUXW7HZDxv

– Voir la suite (@seewhatsnext) 9 juillet 2019

Les critiques de la série ont été fortes, Metacritic étant assis à 68, les critiques faisant l’éloge de la montée de la tension tout au long de la série, mais critiquant la série pour ne rien faire de particulièrement nouveau. Dans la même veine, les fans ont évalué l’émission sur 6,3 sur IMDb avec des critiques similaires et font l’éloge des échos.

Dans la vidéo d’annonce de la saison 2, nous avons vu différents membres de la distribution parler de la deuxième saison. Ils nous ont donné quelques taquineries à quoi s’attendre, que ce soit pour «plus de tarte? plus fugitif, plus de mèmes et plus de réponses sur Charlie. ” Ils ont également mentionné que nous pourrions en savoir plus sur le bébé papa de Becca et en plaisantant, les cheveux de Grizz.

Où est la saison 2 de The Society en production?

En mars 2020, nous savons que la série tournait au début de 2020.

Cependant, dans le cadre d’une liste croissante d’originaux de Netflix, The Society a été reportée en raison d’une «interruption de 4 à 8 semaines».

Cela signifierait que la production reprendrait à Boston fin avril 2020 ou mai 2020.

À quoi s’attendre de la saison 2 de The Society

Malgré leurs débuts mouvementés, la petite société a commencé à fonctionner vers la fin. Nous avons un peu plus de compréhension sur ce qui se passe et comment l’événement s’est déroulé, mais il reste encore beaucoup de questions sur ce front.

Bien sûr, la première saison met en place une deuxième saison parfaitement avec le coup d’État en plein essor et Allie et Will retirés du leadership. Bien que Lexie prépare le coup d’État, il n’est pas clair si elle-même pourrait assumer les responsabilités de la direction de The Society.

En termes de théories des plus grandes questions, il y en a beaucoup. Dans le spectacle, nous voyons une théorie de l’univers parallèle, une théorie de la ville en double ou même une expérience sociale. Bien sûr, certaines théories contredisent certaines des autres choses de la série. L’éclipse solaire étant au mauvais moment suggère qu’ils peuvent même ne pas être sur notre Terre. L’odeur n’est jamais vraiment expliquée non plus et n’oubliez pas qu’une pièce de monnaie ne pourrait jamais atterrir sur les têtes. Nous pensons que Cassandra a menti sur le dernier flip.

Nous avons également quelques scènes de fin où nous voyons un groupe encore plus jeune d’enfants et d’adultes encore en vie.

Espérons que le développement du personnage se poursuive et que les relations que nous voyons se développer ou se diviser pendant la saison 1 se poursuivent.

Quand la saison 2 de The Society sortira-t-elle sur Netflix?

Grâce à l’annonce de la saison 2, nous savons que la saison 2 de The Society sortira en 2020. Cependant, comme nous l’avons mentionné un peu plus tôt, le coronavirus pourrait signifier qu’il est repoussé à la fin de 2020 sinon à 2021 compte tenu de la pause dans le tournage.

Le tournage de la première saison a commencé en juillet 2018, ce qui suggère que nous verrons probablement une nouvelle saison du début au milieu de 2020.

À surveiller après avoir terminé la saison 1 de The Society

Il y a des tas de spectacles qui tombent dans ce type de genre. Le spectacle le plus important et le plus évident est en fait un autre Netflix Original. Nous parlons de Between, qui est malheureusement devenu MIA depuis le début de sa deuxième saison en 2016.

Beaucoup de gens ont également comparé l’émission à un certain nombre d’émissions The CW. Il s’agit notamment de Riverdale et The 100 qui ont des thèmes ou des locaux similaires.

Netflix lui-même recommande The End of the F *** ing World, Ameican Vandal, Stranger Things et même le récent tube Dead to Me pour ceux qui ont apprécié The Society.

Maintenant c’est à vous. Voulez-vous voir The Society revenir pour une deuxième saison sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.