The Strange Way Chris Evans pourrait retourner au MCU

Cette année, 2020, est la première depuis un certain temps où nous ne verrons pas Chris Evans dépeindre Steve Rogers / Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Mais certains fans envisagent de nouvelles façons de retourner à Marvel. Voici une façon possible de faire les choses.

Chris Evans a joué le rôle de Captain America dans le MCU

Chris Evans à la première européenne «Captain America: Civil War» | Mike Marsland / WireImage

Evans fait partie du MCU depuis Captain America en 2011: le premier vengeur. Le film a ramené le public dans le temps pour voir comment le supersoldier d’origine a obtenu ses capacités et s’est terminé avec son réveil au 21e siècle. À partir de là, son histoire a vraiment commencé.

L’acteur a repris le rôle dans The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Steve Rogers est rapidement devenu l’un des deux dirigeants de facto des Avengers et a contribué à établir l’héritage du MCU.

Son dernier film était ‘Avengers: Endgame’

L’acteur a clôturé son séjour dans le MCU (du moins, à notre connaissance) avec Fin du jeu. Le film l’a vu aider les Avengers à tuer Thanos, apparemment se réconcilier avec la décimation, puis travailler à inverser ses effets via le voyage dans le temps après que Scott Lang (Ant-Man) a révélé les aspects pratiques du royaume quantique.

Dans l’acte final de Fin du jeu, Cap utilise le marteau de Thor, dit la ligne emblématique “Les Vengeurs se réunissent”, et voit son ami Tony décéder après avoir vaincu Thanos. C’est beaucoup pour n’importe quel personnage, en particulier celui qui est vu autant que lui. Enfin, il rend toutes les Infinity Stones et vit sa vie avec Peggy Carter avant de remettre son bouclier à Falcon.

Evans pourrait revenir en tant que cette version du personnage de bande dessinée

Alors que les fans étaient heureux que Cap ne soit pas mort comme Iron Man, il est toujours très triste de le voir quitter le MCU. Beaucoup cherchent encore des moyens de revenir. Et une option possible vient à la fois du récent rôle d’Evans dans Knives Out et d’un commentaire qu’il a fait dans Endgame.

Evans a pris le petit-fils saccadé d’un écrivain mystère assassiné dans le dernier film de Rian Johnson. De plus, Endgame a fait un signe de tête aux bandes dessinées lorsque Cap 2023 dit, “Hail Hydra” dans la scène de l’ascenseur. Le fondateur de MCU Cosmic, Jeremy Conrad, a déclaré que l’introduction d’un multivers serait le moyen idéal pour ramener Evans au MCU sans effacer son ancien rôle.

Qu’a-t-il dit au sujet de la reprise de son rôle?

Enveloppé officiellement sur Avengers 4. Ce fut une journée émotionnelle pour le moins. Jouer ce rôle au cours des 8 dernières années a été un honneur. À tous devant la caméra, derrière la caméra et dans le public, merci pour les souvenirs! Eternellement reconnaissant.

– Chris Evans (@ChrisEvans) 4 octobre 2018

Maintenant que l’idée est là, la question devient: Evans voudrait-il réellement retourner au MCU? Il a certainement déjà fait ses adieux, comme on le voit dans le post Twitter ci-dessus après avoir terminé Fin du jeu.

Interrogé sur la possibilité d’un film ou d’une série télévisée qui montrerait ce qui s’est passé lorsqu’il a rendu les Stones, Evans a répondu: “Vous savez, je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner ces réponses. C’est aussi faible que ça, mais demandez aux scénaristes. “En parlant d’eux, les scénaristes de Fin du jeu et d’Infinity War, Christopher Markus et Stephen McFeely, ne sont pas prêts à le ramener.

«J’adore écrire pour Cap, j’aime Evans. Mais je me sens vraiment, un peu comme [with] Tony [Stark], nous les avons amenés à un endroit où ils n’ont plus besoin de le faire », a déclaré Markus. McFeely a ajouté: “Je crains que s’ils font des trucs comme ça, ça finira dans le rétroviseur.” Alors ne retenez pas votre souffle pour une autre casquette à l’avenir.