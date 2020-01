The Stranger Saison 2: pourquoi il ne reviendra probablement pas sur Netflix

Netflix a publié sa dernière adaptation des œuvres de Harlan Coben pour s’asseoir aux côtés de Safe, sorti l’année dernière. The Stranger suivra-t-il les traces de Safe en choisissant de ne pas entrer dans une deuxième saison? Voyons à quel point la saison 2 de The Stranger est probable ou improbable sur Netflix.

Basée sur le roman de Harlan Coben, la série Saison 1 a touché Netflix à l’échelle mondiale le 30 janvier 2020. La série thriller parle d’un étranger qui dénonce la femme d’un homme pour avoir gardé un secret terrifiant. La série se termine après huit épisodes par une violente confrontation. Bien qu’il enroule la plupart des fils lâches, il y a certainement quelques directions que la série pourrait prendre si elle revenait.

Netflix a-t-il renouvelé The Stranger pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel: Pas encore renouvelé (dernière mise à jour: 01/31/2020)

Malheureusement, il est peu probable que The Stranger revienne un jour sur Netflix, surtout compte tenu de la façon dont la série s’est terminée. Bien qu’il y ait eu quelques

Grâce à DigitalSpy, nous savons que la série est principalement destinée à être une série limitée malgré la convention de dénomination suggérant le contraire. Traditionnellement, lorsqu’une série est limitée sur Netflix, elle est accompagnée du slogan qu’il s’agit d’une série limitée, voir Maniac et Night on Earth comme de bons exemples.

S’adressant aux journalistes, Harlan Coben a confirmé que l’émission avait été créée pour être une seule saison. Il a dit spécifiquement:

«C’est une histoire fermée. Vous avez appris toutes les réponses à la fin, et la fin est extrêmement satisfaisante. ».

Il a ajouté que même s’il n’excluait pas une deuxième saison, “Notre plan est de vous offrir une excellente, excellente saison.”

Netflix, comme vous le savez peut-être, a un accord de sortie global et un accès à la bibliothèque complète de Harlan Coben. Le premier titre a vu Safe arriver sur Netflix l’année dernière, qui ne verra probablement pas de deuxième saison.

Nous savons que la série a été populaire, le 31 janvier, le lendemain de la sortie de Netflix, elle avait atteint le numéro 2 au Royaume-Uni pour les programmes télévisés uniquement derrière le phénomène culte qu’est l’éducation sexuelle.

Quel est le prochain projet Netflix de Harlan Coben?

Il y a plusieurs projets Harlan Coben en développement dans le cadre de son accord de sortie Netflix. Le premier sera El inocente, dont la sortie est prévue sur Netflix plus tard en 2020.

Dites à personne et disparus Vous êtes actuellement à l’étape du script. D’autres projets en développement incluent Fool Me Once, Long Lost, Run Away et Stay Close.

Souhaitez-vous voir The Stranger revenir pour la saison 2 sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.