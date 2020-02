The Strokes publie un nouveau single et vidéo Bad Decisions | Instagram

The Strokes formé par le chanteur Julián Casablancas nous fait enfin connaître son nouveau single “Mauvaises décisions” de l’album “The New Abnormal”, après sept ans d’attente.

Sans doute tous les fans de Les coups c’était fou d’avoir de la nouvelle musique du groupe préféré de Indie Rock

Après avoir sorti sa chanson À la porteJulián, Fab, Nikolai, Nick et Albert ont partagé “Mauvaises décisions”, un thème qui nous transporte dans ses derniers jours.

Ce groupe est venu révolutionner la musique rock en 2001 et ils ont été nommés “Les sauveurs du rock” en raison de l’excellent travail d’enregistrement qu’est Is This It.

Bien sûr, les années ont passé mais le groupe, malgré les longues pauses qu’il a flamme musicale et sans doute ses partisans continuent de les soutenir.

Le dernier matériel du groupe était Come Down Machine en 2013, et sept longues années se sont écoulées pour attendre de nouveaux documents, ce qui valait bien sûr la peine.

Julian Casablancas a finalement annoncé que la prochaine 10 avril sa volonté sera libérée nouvel album The New Abnormal qui comprendra neuf chansons.

Il vidéo comédie musicale qui a été créée en même temps que la chanson était dirigé pour Andrew Donoho, qui a réussi à voyager dans une publicité des années 70 et dans laquelle la vente de clones des membres du groupe est annoncée.

Comme si c’était comme si les Strokes présent au prochain festival Pa’l North les 20 et 21 mars et sera également présenté sur la scène du Capital de la Couronne les 16 et 17 mai.

De toute évidence, tous ses partisans attendent une tour Après la première de leur nouvel album, nous espérons et s’ils peuvent le faire, ils auraient certainement plein plein.

Voici la liste des chansons que le disque comprendra:

Les adultes parlent

Altruiste

Pont de Brooklyn à Chorus

Mauvaises décisions

L’été éternel

À la porte

Pourquoi le dimanche est-il si déprimant

Pas la même chose

Ode aux Mets

.