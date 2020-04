The Suicide Squad & Guardians Vol. 3 Toujours garder leurs dates de sortie

Alors que de nombreux films souffrent de revers de production et de sortie en raison de la pandémie mondiale, l’écrivain / réalisateur James Gunn a confirmé via son compte Twitter que le très attendu The Suicide Squad et Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sont toujours sur la bonne voie pour respecter leurs dates de sortie respectives.

Sur le Suicide Squad? Nous respectons toujours le calendrier. https://t.co/bP9XDHFDsJ

– James Gunn (@JamesGunn) 9 avril 2020

Pour le moment, il n’y a aucune raison de déplacer la date de sortie de #TheSuicideSquad. Nous sommes en avance ou en avance sur le calendrier. Nous avons été extrêmement chanceux de terminer le tournage et de monter le montage depuis nos maisons (grâce à une équipe de post-production et un studio avec prévoyance) avant la quarantaine. https://t.co/URRFXX58r3

– James Gunn (@JamesGunn) 12 avril 2020

En plus de confirmer que le film est sur la bonne voie, Gunn a assuré aux fans que le montage sur le film “avait été assez fluide”, mais que certaines taquineries du film avaient “ralenti” en raison de la pandémie mondiale.

Je souhaite que nous l’étions, mais, comme vous pouvez l’imaginer, bien que l’édition #TheSuicideSquad ait été assez fluide au moment de la quarantaine (je travaille sur la coupe en ce moment), il y a beaucoup d’autres facteurs ralentis – certains liés à libérer des images, des remorques, etc. https://t.co/Mk64ax3fUu

– James Gunn (@JamesGunn) 12 avril 2020

À l’heure actuelle, les plans du Vol 3 sont également exactement les mêmes qu’avant le coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ

– James Gunn (@JamesGunn) 12 avril 2020

The Suicide Squad a commencé à filmer en septembre. Warner Bros.a embauché de façon mémorable Gunn pour diriger le suivi de l’original de David Ayer Suicide Squad peu de temps après que Disney et Marvel l’ont licencié Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sur des tweets obscènes qu’il a publiés il y a plusieurs années. Gunn a ensuite été réembauché pour Gardiens 3, et il commencera à travailler sur ce film une fois la post-production The Suicide Squad est fini.

The Suicide Squad le casting comprend: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Maylin Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Deigo Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Brage, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

Davis, Robbie, Courtney et Kinnaman joueront tous les mêmes rôles qu’ils avaient dans le film de 2016, reprenant respectivement Amanda Waller, Harley Quinn, Captain Boomerang et Rick Flag. Le casting est également empilé avec d’autres anciens de James Gunn comme David Dastmalchian, Nathan Fillion, Sean Gunn, Steve Agee et Michael Rooker, ainsi que d’autres créateurs de Marvel comme Taika Waititi.

Le film est écrit et réalisé par Gunn. Chuck Roven et Peter Safran seront les producteurs. Nik Korda est le producteur exécutif du film.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Êtes-vous plus excité de voir le film maintenant que le tournage est terminé? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

