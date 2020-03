The Sweet Letter Chip et Joanna Gaines envoyées aux fans “ pendant cette période sans précédent ”

Chip et Joanna Gaines vivent l’incertitude du Coronavirus comme le reste du monde. Le couple a une relation spéciale avec les fans et apprécie leur soutien à travers tous les projets dans lesquels ils sont impliqués. Magnolia Market est leur boutique en ligne où les adeptes peuvent acheter des produits qu’ils créent avec leur style unique. Les fans ont eu droit à une douce lettre des étoiles Fixer Upper qui a donné de l’espoir à tout le monde.

Chip et Joanna Gaines | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Que disait la lettre?

Les fans inscrits à la newsletter de la boutique en ligne Magnolia Market ont reçu une lettre des Gaines ’dans leur boîte de réception. Les mots étaient inspirants et étaient destinés à donner la paix à tous ceux qui pourraient se sentir inquiets de ce qui se passe dans le monde.

«Tout comme tant d’entreprises dans le monde en ce moment, notre équipe ici à Waco essaie de trouver la meilleure ligne de conduite pendant cette période inhabituelle et sans précédent», lit-on dans la lettre. “Voici où nous avons atterri – nous abandonnons tout ce que nous avions prévu pour les prochaines semaines. Comme vous, nous nous dirigeons vers un territoire inexploré et faisons un pas à la fois, essayant de déterminer le prochain mouvement à droite. Pour nous en ce moment, cela ressemble à un lieu d’espoir où nous pouvons nous encourager mutuellement. »

Si vous êtes un partisan de Chip and Joanna, vous savez qu’ils sont tous liés à l’unité et à la famille. Ils apprécient leurs amitiés et leur unité et c’est le message qu’ils promeuvent toujours dans tout ce qu’ils font.

«Au milieu de jours difficiles comme ceux-ci, nous pensons plus que jamais qu’il y a place pour la connexion, la réflexion, le rire et l’inspiration. Je pense que nous serions tous d’accord pour dire que nous voulons revenir sur cette époque en sachant que nous nous accrochions à l’espoir et aimions bien, embrassant tout ce que la maison représente, aujourd’hui et tous les jours à venir », poursuit la lettre.

Le couple a une énorme communauté de fans et ils atteignent cette base pour partager des messages d’espoir afin que tout le monde puisse lire.

«Nous voulons savoir comment vous naviguez tous cette saison alors que nous progressons ensemble. Alors que nous nous efforçons tous de profiter au maximum de ces moments, rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux en suivant #webelieveinhome », a conclu la lettre.

Réseau de télévision

C’était en avril 2019 lorsque Chip et Joanna ont largué une bombe majeure et ont annoncé qu’ils créaient leur propre réseau. Le couple avait rencontré un grand succès sur HGTV en accueillant leur émission Fixer Upper où ils ont aidé des amis à rénover leurs maisons.

«Notre intention avec ce réseau est de créer et de gérer du contenu qui inspire, encourage et aide à jeter des ponts entre nos communautés. Nous voulons une programmation honnête et authentique qui rassemble les familles », a déclaré le couple dans une déclaration commune.

«Nous pensons que David Zaslav et l’équipe de Discovery sont les partenaires parfaits pour cette ambitieuse joint-venture, et nous savons qu’Allison Page est la bonne personne pour mener cette charge. Nous sommes prêts à commencer et nous attendons tout ce qui nous attend », a poursuivi le communiqué.

Le réseau devrait être diffusé plus tard cette année, mais avec l’épidémie de coronavirus, on ne sait pas encore si cette date de première est toujours sur la bonne voie.