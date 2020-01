The Sweet Reason Joaquin Phoenix a quitté les SAG Awards

Plus tôt cette semaine, Joaquin Phoenix a reçu le Screen Actors Guild Award (SAG) pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin pour son rôle dans Joker. Il a prononcé un discours d’acceptation émouvant reconnaissant son ami, Heath Ledger, qui a joué une version dérangée du Joker dans The Dark Knight en 2008.

Joaquin Phoenix | JEAN-BAPTISTE LACROIX / . via .

Après la cérémonie de remise des prix, Phoenix a rapidement assisté à une after-party et est ensuite parti faire une course importante.

Voici ce que nous savons de ce que l’acteur de 45 ans devait faire si vite.

Phoenix a quitté les SAG tôt pour réconforter les porcs

Il s’est avéré que Phoenix s’est retrouvé à court de l’afterparty qu’il fréquentait après la cérémonie de remise des prix pour se rendre dans un abattoir à une quinzaine de minutes du Shrine Auditorium à Los Angeles.

La raison de son besoin urgent d’être parmi des porcs sur le point d’être abattus? Il voulait être là – toujours en smoking – pour assister à une veillée d’abattoir pour consoler et offrir de l’eau aux animaux.

Insolite pour le Phoenix généralement timide envers les médias, il s’est entretenu lors de l’événement avec Renee Marinkovich pour Jane Unchained, une chaîne d’information numérique sur les modes de vie et les droits des animaux.

«La plupart des gens ne connaissent pas vraiment la torture et le meurtre dans l’industrie de la viande et des produits laitiers. Je l’ai vu pour ce que c’est, donc je dois être ici », a déclaré Phoenix.

«Nous avons l’obligation morale d’en parler et de l’exposer pour ce qu’elle est réellement. Nous sommes tellement endoctrinés avec ces images joyeuses d’animaux dans les fermes, sur les couvertures des contenants de viande, dans les restaurants, et c’est un mensonge. Je pense que les gens doivent connaître la vérité et nous avons l’obligation de le faire. »

L’influence de Phoenix sur une cérémonie des Golden Globes à base de plantes

Ce n’est pas la première fois que Phoenix se présente à une veillée d’abattoir. Apparemment, l’acteur assiste régulièrement à des veillées. Il est profondément engagé à soutenir les droits des animaux. En fait, c’est à cause de son influence que la cérémonie des Golden Globes au début du mois a servi un menu végétalien complet.

Ensuite, sur le compte Instagram de sa sœur, Rain, la star de Walk the Line a félicité la Hollywood Foreign Press Association et les chefs de la cérémonie de remise des prix pour la fête sans animaux.

«En reconnaissant le rôle de l’agriculture animale dans la dégradation de notre planète et en prenant des mesures audacieuses pour contribuer à réduire les dommages, [Hollywood Foreign Press Association] a fait preuve d’un grand leadership », a écrit Phoenix.

“Merci, M. Soria, les brillants chefs et tous ceux qui travaillent si dur pour affronter les dangers environnementaux auxquels nous sommes confrontés en soutenant une 77e célébration des Golden Globes à base de plantes.”

Pourquoi Phoenix et sa famille adoptent un style de vie végétalien

Joaquin n’est pas le seul membre de la famille Phoenix à choisir un mode de vie végétalien. L’ensemble du clan Phoenix l’embrasse.

L’acteur a expliqué à Vanity Fair en octobre 2019 que sa famille était devenue végétalienne en 1977 à bord d’un cargo en direction du Venezuela en provenance de Miami. Ils avaient été membres du culte religieux des Enfants de Dieu et retournaient aux États-Unis après avoir pris la décision de rompre les liens avec eux.

Phoenix et sa famille ont vu des pêcheurs tirer des poissons de leurs hameçons, puis les jeter avec force sur des clous sur le mur du navire. La famille a été horrifiée par la torture des poissons.

«C’était tellement violent, c’était tellement intense», se souvient-il. «J’ai un souvenir vivant du visage de ma mère qui – j’ai vu ce même visage peut-être une autre fois, où elle était complètement sans voix parce que nous lui avons crié dessus. “Comment se fait-il que vous ne nous ayez pas dit que c’était ce poisson?” Je me souviens que des larmes coulaient sur son visage … Elle ne savait pas quoi dire. “

Deux mois plus tard, la famille s’est complètement convertie au véganisme. C’est certainement un mouvement qui prend de l’ampleur dans le monde.

En attendant, nous devrons voir si Phoenix influence les Academy Awards pour servir également un menu à base de plantes lors de la cérémonie de cette année.