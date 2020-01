The Sweet Way Blake Shelton a essayé d’impressionner Gwen Stefani avant de sortir

Blake Shelton et Gwen Stefani sont l’un des couples les plus mignons de l’industrie du divertissement et un exemple fantastique de l’attrait des opposés. Shelton est d’origine country, tandis que Stefani est la reine du ska rock / pop. Alors, comment ce couple surprenant s’est-il retrouvé ensemble? Il s’avère que Shelton a décidé de mettre en évidence leurs intérêts communs pour attirer son attention.

Comment Blake Shelton a impressionné Gwen Stefani

Gwen Stefani et Blake Shelton | Jeff Kravitz / ACMA2018 / FilmMagic pour ACM

Étant donné que Shelton et Stefani sont tous deux de grands noms de l’industrie musicale, il est logique que leur romance commence par une chanson. Ils se sont rencontrés tout en travaillant ensemble sur The Voice. Mais avant que les deux puissent devenir un couple, Shelton a dû penser à un moyen d’attirer son attention.

“J’ai en fait écrit cette chanson, je l’ai commencée juste pour essayer de l’impressionner, pour être honnête avec vous”, a déclaré Shelton aujourd’hui après que le couple a interprété Go Ahead et Break My Heart en duo sur The Voice en 2016. “Et je l’ai envoyée pour elle à moitié fait… et elle a écrit le verset suivant et me l’a renvoyé. Et donc c’était comme, oh, nous avons une chanson ensemble. C’est plutôt cool. “

Mais le fait que cela ait fonctionné a quelque peu surpris Shelton simplement parce que lui et Stefani sont si différents dans leurs styles de musique.

“C’est un peu bizarre”, a-t-il dit. «Nous ne pouvions plus être, sur le papier, différents. Je veux dire, je suis une chanteuse country et elle est ska, rock, pop, quoi que ce soit… et c’est juste une drôle d’idée. Mais mec, c’est très amusant. Je dois être honnête à ce sujet. “

Heureusement, même avec le contraste entre eux, Shelton et Stefani ont débuté, se liant à leurs récentes expériences de divorce. Shelton venait de mettre fin à son mariage avec la star de la musique country, Miranda Lambert, et Stefani avait divorcé de la rock star, Gavin Rossdale.

Blake Shelton et Gwen Stefani vont-ils se marier?

Shelton et Stefani sont ensemble depuis lors, et tout le monde voit à quel point ils fonctionnent bien. Même leurs amis approuvent leur relation. Selon People, Adam Levine, l’ancienne co-star du couple sur The Voice a déclaré à Howard Stern: “Ils sont tellement amoureux que c’est dégoûtant.”

Le couple vit une vie tranquille ensemble, principalement en dehors d’Hollywood, dans leur ranch d’Oklahoma. Mais cette dernière saison des fêtes, les rumeurs d’un engagement ont suscité un regain d’intérêt pour le couple.

International Business Times a rapporté que Shelton avait demandé à Stefani de l’épouser, utilisant à nouveau une chanson pour capter son attention. Selon la rumeur, il a joué de sa guitare tout en chantant une chanson avec les mots «Will You Marry Me», puis s’est mis à genoux.

Cependant, même si Shelton et Stefani ont affirmé être ouverts à l’idée d’un mariage, ils n’ont confirmé aucune rumeur de fiançailles pour le moment. Après que les fans aient pensé avoir remarqué une bague en diamant sur le doigt de Stefani, elle a dit à E! News: “Quand j’ai quelque chose à dire, je le dis.”

Blake Shelton et Gwen Stefani continuent de faire de la musique ensemble

Ils sont ensemble depuis quelques années maintenant, et peuvent ne plus avoir à se soucier de s’impressionner autant, mais Shelton et Stefani travaillent toujours ensemble sur la musique. Récemment, pour le nouvel album de Shelton, God’s Country: Fully Loaded, le couple a sorti un duo intitulé Nobody But You.

La chanson est une douce ballade entre des amants qui chantent leur appréciation mutuelle et le voyage qui les a réunis. C’est la chanson parfaite pour Shelton et Stefani, qui semblent toujours très heureux ensemble. Les rapports indiquent que le couple interprétera Nobody But You aux Grammy Awards 2020.