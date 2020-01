[The Terrors of itch.io] Découvrez le roman visuel inspiré de Junji Ito «Grotesque Beauty»

Les Terreurs de itch.io est une nouvelle série mensuelle pour Bloody Disgusting dédiée à mettre en évidence certains des jeux d’horreur les plus remarquables – populaires ou sous le radar – pour orner le site en constante expansion de itch.io, l’une des principales sources d’Internet pour les petits jeux indépendants. L’horreur a toujours prospéré sous la forme d’art du jeu vidéo, permettant aux créateurs de puiser dans leur créativité morbide et itch.io fournit l’horreur du jeu vidéo sous sa forme la plus brute sans filtre. Voir les goûts de Paratopique, Septembre 1999, et les oeuvres de Combo de marionnettes comme de grands exemples de cela ces derniers temps.

Un trait commun que l’on trouve dans de nombreux jeux sur itch.io est un sentiment de convivialité, ce qui signifie que la quantité habituelle de décisions de proxénétisme et de studio est beaucoup plus difficile à trouver. Itch.io abrite certains des créateurs les plus passionnés, talentueux et parfois désespérés, jetant tout sur le mur pour voir ce qui colle, ce qui fait que beaucoup de titres bruts et non polis se déroulent. Vous pouvez l’utiliser pour décrire Steam ou d’autres sites de jeux, mais cela semble plus approprié avec itch.io et son accent sur les jeux à petit budget.

En conséquence, c’est à la fois un énorme soulagement et une réconfortante de voir un joyau caché surgir de la mer de jeux d’horreur DIY sur le site et Beauté grotesque, de Digital Bento alias artiste indépendant Ben Ho, est le premier dont je voudrais parler dans cette nouvelle série. Sorti fin 2019, Grotesque Beauty a fait son chemin sur itch.io et Steam, se présentant comme un roman visuel multi-branches avec des éléments de Junji Ito-horreur inspiré et environ 30 fins différentes à choisir.

Les romans visuels obtiennent parfois une mauvaise réputation grâce à un manque apparent d’expérimentation avec le style. Club de littérature Doki Doki et La lettre à part, les romans visuels d’horreur ne dominent pas le marché des jeux d’horreur comme le font les refroidisseurs à la première personne, ce qui ouvre aux créateurs la possibilité de tester leurs compétences en écriture et des idées potentiellement horribles dans un sous-genre un peu plus ouvert à la narration créative. Rien contre d’autres domaines des jeux d’horreur, mais avec un roman visuel, il y a presque un accent semblable à un laser sur la narration elle-même sur l’atmosphère et le sang.

Grotesque Beauty, comme son nom l’indique, contient beaucoup de choses pour les amateurs de gore avec son histoire troublante qui devient rapidement sombre avec chaque nouvelle voie que vous empruntez. Mais par-dessus tout, le conte court mais doux de Ben Ho est celui qui repose sur un mélange sain d’histoire et d’atmosphère, en se concentrant sur deux personnages principaux: Anita, notre vaisseau pour cette histoire, a un passé troublé et a connu des cauchemars plus fréquemment que d’habitude ces derniers temps, et Rachel, sa meilleure amie qui propose à Anita de rester chez elle une nuit pour calmer ses nerfs des cauchemars.

La mise en place de l’histoire est claire, efficace et facile à suivre alors que la nuit commence à plonger dans la folie à un rythme rapide, mais parfaitement mesuré. Bien qu’il s’agisse d’un jeu assez court lors de la première partie, la révélation du jeu ayant 30 fins différentes permet la longévité et une incitation à explorer le mot et les caractères étonnamment détaillés du jeu. La longévité permet également de découvrir les horribles secrets du jeu d’une manière grotesque appropriée.

Sans trop gâcher ce que ce jeu a à offrir (je n’ai pas encore joué toutes les fins), Grotesque Beauty fait la distinction entre rationnel et surréaliste, introduisant des situations qui étirent la logique humaine au-delà de ses limites, comme un Junji Ito conte, bien que toujours assez unique pour être sa propre chose. De la menace d’une autre force éventuellement présente dans la maison de Rachel à une décoration de salon étrange qui peut être plus que ce qui semble évident, rien ne va vraiment dans ce jeu, refusant de donner au joueur un moment de facilité.

Des moments encore plus calmes entre Anita et Rachel sont souvent enracinés dans quelque chose de plus sombre et de non-dit, faisant allusion à quelque chose de fracturé au cœur, qui se développe au cours de la nuit à mesure que les horreurs deviennent plus claires. Mieux encore, ce n’est pas trop long à la Doki Doki, donc l’histoire peut être rejouée encore et encore sans avoir le sentiment d’avoir à refaire quelque chose. Chaque nouvelle partie ouvre la possibilité de voir comment la nuit peut différer, ce qui en fait quelque chose qui pourrait particulièrement bien se passer pour Let’s Play sur YouTube.

Grotesque Beauty est sorti depuis un petit moment maintenant et il a eu une légère traction par rapport à ce que j’ai vu, mais pour ce que cela veut dire et les façons créatives dont la narration évolue, je pense que Ben Ho a frappé quelque chose de précieux ici pour l’horreur. Bien qu’il puisse être classé comme un petit jeu en quelque sorte, sa portée va bien au-delà de son budget et de sa durée et il peut servir d’expérience enrichissante pour les joueurs désireux d’essayer ce titre à choisir soi-même.

À ce jour, le jeu est toujours en vente sur itch.io et Steam, mais c’est un petit prix à payer pour une expérience intéressante et c’est un thème que j’espère aborder avec chaque nouveau jeu pour chaque mois. Parce qu’un compte bancaire bas ne devrait pas nous empêcher de profiter du monde des jeux vidéo, non?

Grotesque Beauty est maintenant disponible sur PC via itch.io et Steam.