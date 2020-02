The Thicket ajoute Noomi Rapace, Charlie Plummer et Sophia Lillis

Après près de six ans de développement sur le projet, Peter Dinklage, dirigé par Le fourré est enfin sur la bonne voie alors que le casting s’est élargi avec les ajouts de Jack RyanNoomi Rapace, A la recherche d’alaskaCharlie Plummer et IlEst Sophia Lillis, selon The Hollywood Reporter.

Situé dans l’est du Texas, difficile, turbulent et sauvage au début du 20e siècle, Le fourré suit l’histoire de Jack, un jeune homme innocent, qui poursuit une quête épique pour sauver sa sœur après qu’elle a été kidnappée par un tueur violent, Cut Throat Bill, et son gang. Jack fait appel à un chasseur de primes astucieux nommé Shorty (Dinklage), au fils alcoolique d’un ex-esclave creuseur de tombes et à une prostituée de rue. Ensemble, ils traquent la fille dans le no man’s land mortel connu sous le nom de The Big Thicket – un endroit où le sang et le chaos règnent.

Le film sera écrit par Chris Kelley, basé sur le roman de Joe Lansdale, réalisé par Elliott Lester et produit par Gianni Nunnari, avec Dinklage et son manager de longue date David Ginsberg, qui produira par le biais de leur nouvelle société de production. Shannon Gaulding, qui travaille avec Nunnari, sera également productrice du projet.

“Que la vision sombre de Joe Lansdale sera concrétisée par le talentueux Peter Dinklage avec Shorty – c’est un de mes rêves”, a déclaré Nunnari dans une déclaration précédente. «C’est le genre de film original avec une touche et un style que Hollywood Gang a faim; heureusement, nous avons trouvé toutes ces choses dans «The Thicket». Nous avons hâte de partager ce film avec des publics du monde entier. »

“Complètement original”, a déclaré Dinklage dans une déclaration précédente. “Les personnages et le monde qu’ils habitent ont sauté des pages pour moi d’une manière si cinématographique.”

Lansdale, lauréat de neuf Bram Stoker Awards et de deux NY Times Notable Book Awards, est membre du Texas Literary Hall of Fame et écrivain en résidence à l’Université Stephen F. Austin.

