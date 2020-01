‘The Turning’ reçoit également une note rare de CinemaScore “F”

Suivant les pas maudits de The Grudge de Sony, Universal Pictures » Le tournant est le deuxième film d’horreur de ce mois à recevoir une note CinemaScore incroyablement rare.

La différence entre les deux est que, alors que The Grudge était terrible de haut en bas, The Turning était en fait un film décent jusqu’au troisième acte. Comme Meagan l’a écrit dans sa critique, «The Turning raconte un classique gothique avec du style, peu de substance et une non-conclusion déconcertante.» Cette finale abrupte est très probablement la raison du «F» CinemaScore.

Il s’harmonise parfaitement avec un autre film pour recevoir la cote, The Devil Inside de Paramount Pictures, qui s’est terminé par un lien vers un site Web. Si vous ne vous en souvenez pas, il faut le voir pour le croire.

le Floria Sigismondi-film dirigé se trouve en compagnie de films tels que Mother !, Alone in the Dark d’Uwe Boll, The Box, Fear Dot Com, I Know Who Killed Me, Wicker Man, Wolf Creek et, comme mentionné précédemment, The Devil Inside. Fait intéressant, Hereditary a raté la marque et a reçu un D + CinemaScore.

The Turning est tellement incroyablement décevant que Sigismondi est un cinéaste passionnant et que Amblin de Steven Spielberg l’a produit.

Dans le film, une jeune femme (Mackenzie Davis) engagée comme nounou de deux orphelins est convaincue que le manoir de campagne dans lequel ils vivent est hanté. Les nouveaux venus Finn Wolfhard («Stranger Things», Ghostbusters) et Brooklynn Prince (The Florida Project) incarne les jeunes orphelins qui semblent faire partie du tourment infligé à leur nouvelle nounou.

L’as-tu vu? Croyez-vous que The Turning mérite un «F»?