The Turning Review

Floria Sigismondi’s Le tournant, basé sur la nouvelle d’Henry James, The Turn Of The Screw, est la gaffe sans faille exacte qui donne à «January Horror» une pitoyable réputation. Chad et Carey Hayes semblent totalement perdus sans le partenariat de James Wan, car leur scénario reflète à peine les structures de base en trois actes. Les craintes sont dépassées, Mackenzie Davis est muré dans une structure poussiéreuse de tropes hantés, et pour couronner le tout, il n’y a pas de punch final. Vraiment pas de troisième acte du tout étant donné que la sortie de Sigismondi, la scène à gauche dans l’exploration des crédits est incompétente aux éclats de rire. Je déteste profondément, sincèrement ce film, et «haine» est un mot que ce critique laisse rarement en jeu.

Spoilers à suivre, car j’ai quelques réflexions importantes sur la fin du film. Il est impossible de passer sous silence ou d’ignorer. Tu as été prévenu.

Mme Davis incarne Kate, une gouvernante engagée qui devient la concierge des frères et sœurs Flora (Brooklynn Prince) et Miles (Finn Wolfhard). Sa nouvelle demeure de manoir s’accompagne de délabrement antique et d’extravagances telles qu’un labyrinthe de haies dans l’arrière-cour, mais c’est le comportement de Miles qui frappe le plus étrange Kate. L’adolescent, récemment expulsé du pensionnat, fait preuve d’agressivité et d’inadéquation envers son nouveau surveillant. Kate fait de son mieux pour garder la maison en ordre, mais des cauchemars effrayants et des bruits étranges la tiennent éveillée la nuit, ce qui entraîne une paranoïa exhaustive. Est-ce que tout cela est dans sa tête, ou le domaine d’apparence effrayante détient-il des secrets tout aussi effrayants?

Que la falsification en studio soit à blâmer ou l’incohérence générale (beaucoup de séquences de bandes-annonces ne sont pas dans la coupe finale), The Turning est une chaîne d’introductions inquiétantes sans aucun gain. Vous penseriez que la compagnie d’araignée de Miles mènerait quelque part, ou des indices selon lesquels le labyrinthe d’arbustes est “incontournable” pourraient engendrer quelque chose de climacique. Introduisez un dispositif de complot, enfoncez-le dans nos visages, puis… oubliez une telle existence? C’est la réflexion narrative de base qui a tâtonné maintes et maintes fois, encore plus entravée que plusieurs côtés où Kate téléphone à son ex-colocataire et à sa meilleure amie juste pour se dissuader d’arrêter de fumer pour des RAISONS TRÈS ÉVIDEMMENT CORRECTES. Ce sont des reproches de base.

En plongeant plus profondément, nous avons le méchant du film: Quint (Niall Greig Fulton), un fantôme masculin d’un ancien employé qui aime commettre du harcèlement sexuel. J’ai toujours attendu qu’il y ait un commentaire de motivation plus large derrière l’esprit du misogyne violent, mais non. The Turning caractérise le bourreau de Kate sans jamais aborder le traumatisme ou la profondeur thématique, pour ensuite s’éloigner de toute reconnaissance contemplative avec une finale qui abandonne l’arc fantôme plus rapidement que Bruce Willis après la soirée de clôture de The Sixth Sense. Il est exploiteur, inexploré et extrêmement bon marché, car le développement de personnages rapides n’est jamais remboursé. Mieux vaut économiser pour des films dotés des moyens de s’attaquer à la question sensible et sérieuse de l’agression, ce que le saccage de Sigismondi ne peut certainement pas.

The Turning veut désespérément reproduire The Haunting Of Hill House de Mike Flanagan, mais il lui manque à la fois un cœur battant et compatissant et un œil pour l’horreur émotionnelle. La prochaine saison de Flanagan abordera la même littérature Henry James, qui ne fait face à aucune concurrence respectable. Gilbert Gottfried pourrait porter 12 heures de streaming binge-stream portant un drap avec des trous pour les yeux, en criant: «JE SUIS LE FANTÔME QUI HAUNE LA MAISON DE LA COLLINE, REGARDEZ COMME FREAKY JE SUIS», et ce serait toujours plus inventif que ce que le stylo des frères Hayes . Sigismondi ne met même pas en bouteille «Mike Flanagan Lite». Il s’agit simplement de quelques eaux grasses de baignoire skunk giflées avec une étiquette manuscrite qui dit «Spooky», sauf que le «k» est en arrière pour une raison quelconque.

Ce n’est même pas que The Turning a été tourné avec mauvais goût. L’exploration par Kate des ailes de manoir vacantes peut être atténuée par l’éclairage naturel d’une grotte, mais vous pouvez apprécier la valeur de production inhérente dans les jardins de serre ou les salles de couture infestées de mannequins. La cinématographie de David Ungaro semble la partie que la prochaine apparition apparaît dans une fenêtre pour la énième fois ou plus vieille que la saleté Mme Grose (Barbara Marten) couvre une autre entreprise minable. Pour un film construit sur l’ambiance et l’atmosphère (la partition orchestrale de Nathan Barr piquée par des riffs de guitare électrique est un haut), le fond du clip de Sigismondi privilégie les visuels mais existe à peine pour faire vibrer. Moins «méthodique», plus «mécanique» pour briser les volontés de Kate.

Mackenzie Davis, héroïquement, fait de son mieux pour sauver cette représentation creuse d’une histoire de fantômes du vieux monde. La mère artistique de Kate macule du charbon de bois sur des toiles dans un asile psychiatrique, ajoutant des niveaux d’instabilité génétique qui pourraient très probablement corroder l’esprit de Kate avec le temps. L’intention de Sigismondi est de brouiller les frontières entre la terrorisation paranormale et la démence alors que Kate se bat contre les deux, ce qui, encore une fois, est un échec malgré les regards d’hystérie collés à notre pauvre protagoniste de nounou. Davis doit faire tout le gros du travail, même avec l’acte de prédateur sexuel en formation du petit prince de Brooklynn et de Finn Wolfhard, étant donné l’emprise de la maison sur ses habitants. Wolfhard, malheureusement, finit par lancer des lignes qui favorisent les rires quand Sigismondi s’efforce d’obtenir un malaise toxique.

Tout cela et nous arrivons enfin à la conclusion du film, qui est plus tragique que Flora et Miles regardant leurs propres parents mourir dans un accident de voiture (d’où le nouveau travail de Kate). Avec impatience, nous suivons une fin qui est prévue dans de nombreux thrillers «combattre le mal, échapper à la maison». Ensuite, nous découvrons que ce n’est qu’une ruse délirante, et le film revient à un point précédent pour démarrer une seconde, une fin “plus vraie”, pour ne durer qu’une scène de plus, puis baisser le rideau avec d’innombrables questions sans réponse. C’est… extrêmement incompétent. Le public n’a pas besoin d’être nourri à la cuillère, mais l’élan, le rythme et le paroxysme sont une toute autre situation épouvantable. Nous n’obtenons même pas un dernier cri, car le film se termine sur le personnage de Kate censé entrevoir quelque chose de grotesque ou de paralysant, mais nous ne le saurons jamais parce qu’il commence à noircir avec une hâte impitoyable.

Lecteur, j’ai ri à haute voix. The Turning n’est pas un film complet. Je suis gêné pour celui qui coupe ça ensemble et dit: “Oui, c’est comme ça que les films devraient se terminer!”

Sans question, Le tournant sera regroupé avec les pires films d’horreur que je verrai toute l’année. Les horreurs modernes telles que la violence domestique, les délits sexuels et le sort d’Alzheimer ne reçoivent jamais le poids thématique qu’elles méritent à juste titre. Les figures et les formes tourmentent les détournements de Mackenzie Davis autour de la prison inattendue de son personnage, mais c’est désespérément dérivé. Ce que vous obtenez est les trois quarts d’un épisode de Hill House sans conclusion ni fluidité, en évitant les sujets sérieux traités avec le plus de valeur de surface et les échecs d’exposition. Un «cauchemar» qui flashe toutes ses cartes, suspense et mystère neuters, et gaspille son maigre casting. Horrible. Tout simplement, catégoriquement affreux.