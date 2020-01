The Turning Review – ComingSoon.net

Évaluation:

6.5 / 10

Jeter:

Mackenzie Davis en tant que Kate Mandell

Finn Wolfhard comme Miles Fairchild

Brooklynn Prince en tant que Flora Fairchild

Barbara Marten comme Mme Grose

Joely Richardson comme Darla Mandel

Niall Greig Fulton comme Quin

Denna Thomsen comme Jessel

Réalisé par Floria Sigismondi

Écrit par Carey et Chad Hayes

Le bon

Magnifiquement troublant, Sigismondi nous apporte des visuels évocateurs et une atmosphère gothique dans cette adaptation des années 90 de The Turning of the Screw. Dans The Turning, la musique et l’ambiance visuelle contribuent à créer une combustion lente pour la descente d’un tuteur dans la folie. Les thèmes abordés dans le film sur l’activation des privilèges et la masculinité toxique résonnent dans le mystère alors qu’il commence à se dérouler. Davis en tant que tuteur moderne et Marten en tant que figure sévère qui a servi et soutenu tout ce que la famille Fairchild, fonctionne à merveille comme des foils les uns aux autres et ancre le premier acte du film. Les forces dramatiques de Sigismondi sont visibles dans des scènes entre les deux, mettant en évidence de manière insidieuse comment le patriarcat est protégé par un personnage et contesté par un autre. Wolfhard et Prince apportent leur soutien aux enfants qui grandissent, élevés par les fantômes de leur éducation. Ils brillent dans les moments où ils jouent des frères et sœurs aimants et se penchent sur la chair de poule en cas de besoin. Quand ils interagissent avec les autres dans la maison, c’est crédible. Les enfants qui parlent à quelqu’un qui n’est pas là, c’est tellement NOPE. La présence fantomatique du dernier tuteur crée des peurs convaincantes, le mouvement éthéré de Thomsen et un look terrifiant sont à la fois grotesques et magnifiques.

La palette visuelle luxuriante, la musique et les interactions entre Kate et les enfants entraînent le démêlage des personnages du premier acte.

Le so-so

Une grande partie de ce qui semble être mis en place dans le premier acte n’est pas payée. Les révélations les plus adultes du film qui sont implicites, telles que les circonstances exactes de ce qui est arrivé au dernier tuteur par le jardinier, qui est censé avoir une grande influence sur l’enfant aîné, laissent la question de savoir si ce qui a été tourné initialement visait une note R. Alors que le film erre dans ses décors ornés et son esthétique macabre, nous obtenons des bouffées de révélations intéressantes. À bien des égards, Wolfhard semble entièrement possédé par une autre personne – ce qui aurait pu donner au film un avantage effrayant, si cela avait impliqué une vision surnaturelle des jeunes hommes apprenant de ce qu’ils voient faire. L’histoire de Prince sur son traumatisme en ce qui concerne la mort de leurs parents semble être plus importante, mais n’apparaît que lorsqu’ils essaient de partir. Tous les personnages ont de fortes motivations que les acteurs jouent à chaque instant vers une destination que nous n’atteignons pas.

Le mauvais

Le film soulève de nombreuses questions sur ce qui s’est passé dans le post. Le film ne fournit pas une fin satisfaisante mais les personnages et les moments capturés semblaient conduire à des choix précis qui m’ont laissé me demander pourquoi leurs résolutions ont été laissées sur le plancher de la salle de coupe? Du moins en apparence. Tout se transforme soudainement en une fin discordante.

Global

La main directrice de Sigismondi est artistiquement vue à l’écran dans les performances et les choix audacieux présentés, mais se sent soudainement absente à la fin. Le film vous laisse perdu dans ses visuels mystifiants en voulant plus.

The Turning joue maintenant dans les salles!