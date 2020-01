The Twilight Zone Saison 2 Cast et titres d’épisode révélés [TCA 2020] /Film

Publié le dimanche 12 janvier 2020 par Fred Topel

Créateur de Get Out and Us Jordan Peele a relancé The Twilight Zone pour CBS All Access l’année dernière, et il a également été le nouvel hôte à la place du légendaire Rod Serling. Lors des annonces de CBS All Access à la Television Critics Association, la responsable du contenu original, Julie McNamara, a présenté en avant-première la deuxième saison, y compris la distribution et les titres des nouveaux épisodes. Découvrez tout sur la saison 2 de The Twilight Zone ci-dessous.

Dans la première saison, Peele a créé le redémarrage et a un crédit d’histoire sur “Nightmare at 30,000 Feet”, une version 2019 de l’épisode classique “Nightmare at 20,000 Feet”. Cette fois, Peele écrira son propre script, intitulé “Downtime . “L’épisode jouera Morena Baccarin, Colman Domingo, et Tony Hale, bien que la prémisse reste à révéler.

Quant au reste du casting pour la deuxième saison, il comprend Daniel Sunjata, Ethan Embry, Billy Porter, Jenna Elfman, Abbie Hern, Gillian Jacobs, Sophia Macy, Joel McHale, Christopher Meloni, Billy Porter, Jimmi Simpson et Daniel Sunjata.

Il y a aussi “The Who of You” avec Sunjata, Embry et Porter dans un épisode écrit par Win Rosenfeld, Partenaire de Peele dans Monkeypaw Productions. Le seul autre crédit d’écriture de Rosenfeld est le prochain long métrage Candyman de la société.

Pendant ce temps, «A Human Face» met en vedette Elfman, Meloni et Gevinson dans un scénario de Alex Rubens. Rubens a écrit la première de la série “The Comedian” avec Kumail Nanjiani et “Blurrman” avec Zazie Beetz et Seth Rogen.

Un épisode complet «8» met en vedette Joel McHale dans un script de Glen Morgan. Morgan était un écrivain / producteur sur The X-Files et a co-écrit la destination finale originale. Il a également écrit les épisodes de la première saison «The Blue Scorpion» et l’épisode de Noël «A Traveler», ainsi que la co-écriture de «Six Degrees of Freedom».

«Parmi les stars non impliquées» Abbie Hern et Sophia Macy avec un crédit «d’introduction». Heather Anne Campbell est crédité en tant qu’écrivain, et elle a précédemment écrit “Not All Men” de la première saison et co-écrit “Six Degrees of Freedom”.

Fially, «Meet in the Middle» met en vedette Simpson et Jacobs dans un script de Emily C. Chang et Sara Amini, l’équipe de rédaction de la série Web Misery Loves Company.

Aligner une distribution A-list est une évidence. Le talent veut travailler avec Peele et l’engagement pour un épisode de Twilight Zone est d’environ une semaine de travail. Ce qui est encore plus excitant, ce sont les écrivains. Peele écrivant un épisode nous donnera une solution avant son prochain long métrage, et nous aurons également un aperçu de ce que Rosenfeld a à offrir.

La deuxième saison de la Zone Twlight n’a pas encore de date de suppression, mais nous vous tiendrons au courant.

