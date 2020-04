‘The Umbrella Academy’ Saison 2: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

L’Umbrella Academy est rapidement devenue l’une des plus grandes émissions de Netflix qui cherche à remplacer les défenseurs sortants de Marvel. L’Umbrella Academy a rapidement vu un renouvellement de la saison 2, mais quand sera-t-il sur Netflix? Où en est la production et qui joue dans la saison 2? Nous allons jeter un coup d’oeil.

The Umbrella Academy est une série Netflix Original basée sur les bandes dessinées du même nom du créateur Gerard Way. Le concept de The Umbrella Academy est venu à Gerard lors d’une tournée avec My Chemical Romance. Entre les concerts et les concerts, il avait commencé à écrire son propre univers de super-héros.

Le premier numéro est sorti le 19 septembre 2007. L’illustrateur Gabriel Ba a conçu le look magnifique et unique de la série comique. À la sortie, l’adaptation a été bien accueillie par les fans et les critiques. Les fans demandent déjà la sortie de la saison 2.

The Umbrella Academy Saison 2: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

The Umbrella Academy News Vous venez le 10 avril?

Bien que nous ne nous attendions pas à ce qu’une date de sortie pour la saison 2 de The Umbrella Academy soit annoncée pour le 10 avril, nous attendons quelques nouvelles.

Dans un Tweet de Netflix France (supprimé depuis), Netflix semble confirmer que quelque chose concernant The Umbrella Academy arrivera demain (10 avril) à 9h00. C’est à ce moment-là que de nouveaux titres sont généralement ajoutés à Netflix. C’est donc une erreur ou nous recevons des nouvelles demain. Nous garderons bien sûr cette mise à jour à jour.

Récapitulatif du personnage de la saison 1: The Umbrella Academy Saison 2

43 bébés sont inexplicablement nés à la même heure le même jour de mères la veille n’étaient pas enceintes. Sept des 43 sont adoptés par le milliardaire Sir Reginald Hargreeves. Les croyant être les futurs sauveurs de la Terre, il les forme à devenir des super-héros. Sir Reginald a nommé les enfants par ordre d’utilisation numérique. L’équipe a fini par se séparer et suivre sa propre voie. De nombreuses années plus tard, l’équipe s’est réunie contre son gré après la mort de Sir Reginald.

# 1 Luther

La plupart de la saison, Luther (# 1) enquête sur la mort de Sir Reginald. Nous apprenons que le corps imposant de Luther est devenu ce qu’il est après qu’une mission a mal tourné. Pour le sauver, on lui a injecté un sérum qui lui a donné un corps semblable à un gorille. Apprendre sa mission sur la lune était inutile, Luther s’enivre pour la première fois et perd sa virginité.

Avant que le temps n ° 5 ait voyagé une deuxième fois de la Commission, Luther et Allison admettent leurs sentiments l’un pour l’autre. À la fin de la première saison, Luther essaie d’adopter une approche plus pratique du leadership.

# 2 Diego

Diego était très protecteur de leur mère androïde et refusait de croire son implication dans la mort de Sir Reginald. Il a finalement été handicapé mais elle a été reconstituée par Pogo. Après la mort de son ex-petite amie Patch, Diego était prêt à se venger de Cha-Cha et Hazel pour l’avoir tuée.

Diego aiderait ses frères et sœurs tout au long de la saison avec leurs propres problèmes personnels. Il serait plus tard arrêté pour être le principal suspect du meurtre de Patch. En raison du changement de cœur d’Hazel, Diego a reçu les armes à feu qui lui permettraient d’effacer son nom.

3 # Allison

Allison s’était récemment séparée de son mari. Il avait vu Allison utiliser ses pouvoirs de «rumeurs» pour endormir leur fille. Elle a eu le plus d’interactions avec Vanya # 7 tout au long de la saison.

Ce qui a commencé comme hostile, elle a finalement voulu devenir une bonne sœur de Vanya. Elle serait en désaccord avec sa sœur en raison de sa méfiance envers le nouveau petit ami de Vanya, Leonard. Ses soupçons ont été confirmés mais après avoir confronté Vanya à propos de Leonard, elle a presque perdu la vie. Ses cordes vocales ont été coupées et ne peuvent plus utiliser ses pouvoirs.

# 4 Klaus

Klaus était un toxicomane afin qu’il puisse supprimer ses pouvoirs de voir les morts-vivants. Son frère décédé Ben (# 6) a continué de le hanter malgré la drogue. Klaus serait kidnappé par Cha-Cha et Hazel mais s’échapperait plus tard et utiliserait sa mallette pour voyager dans le temps.

Après avoir passé 10 mois dans la guerre du Vietnam, Klaus tomberait amoureux d’un soldat David avant d’assister tragiquement à sa mort. Pour revenir à l’actuel Klaus, il continuerait à consommer des drogues, mais il les aurait frappées avec succès après avoir été frappé au visage par Ben. Ainsi, ses pouvoirs étaient plus forts. Il communiquerait plus tard avec Sir Reginald et apprend la mort de leur père. Sir Reginald s’est suicidé pour rassembler l’équipe.

# 5

# 5 alors qu’un enfant avait disparu et n’a pas été vu depuis de nombreuses années. Il avait, en fait, voyagé vers le futur et y était coincé pendant de nombreuses années, incapable de revenir. À son arrivée, il a été témoin de la friche apocalyptique de l’avenir et a passé de nombreuses années seul, avec seulement un mannequin nommé Dolores pour l’accompagner. Le numéro 5 a été approché par le gestionnaire et a offert un emploi à la Commission. En acceptant le poste, il est devenu le meilleur assassin de l’agence. Après un changement de cœur, il est retourné dans le présent pour informer l’équipe de l’apocalypse imminente.

# 5 passerait la majeure partie de la saison à essayer de comprendre comment arrêter l’apocalypse et était en désaccord avec la Commission. Dans la finale, il utiliserait ses pouvoirs pour voyager dans le temps lui-même et l’équipe à l’époque où ils étaient adolescents.

6 # Ben

Ben était tragiquement décédé quelques années avant les événements de la première saison. Il ne pouvait être vu que par Klaus et passait son temps à discuter avec son frère pour essayer de le convaincre d’arrêter de prendre de la drogue. Ben a pu empêcher Klaus de se droguer en frappant son frère à coups de poing. Ils ont essayé de recréer le moment mais en vain.

Lorsque l’Académie était détruite par Vanya (# 7), Ben sauverait Diego d’être écrasé lorsque les pouvoirs de Klaus lui permettraient de toucher les autres. Les vrais pouvoirs de Klaus seraient révélés lorsque Ben serait convoqué par Klaus pour attaquer les soldats de la commission.

# 7 Vanya

Vanya a été amenée à croire toute sa vie qu’elle n’avait pas de pouvoirs. Son petit ami dérangé Leonard se vengeait de l’Académie des parapluies pour ses mauvais traitements quand il était enfant et sa jalousie de son manque de pouvoirs manipulerait Vanya. En trouvant le livre de Sir Reginald, il découvrit que Vanya avait non seulement des pouvoirs mais était le plus puissant des 7. Sir Reginald craignait ses pouvoirs destructeurs et son manque de contrôle.

Vanya était en désaccord avec sa famille, en particulier sa sœur Allison qui se méfiait de Leonard. Elle tuerait presque Allison après s’être tranché la gorge de rage en apprenant qu’Allison avait utilisé ses pouvoirs pour réprimer Vanya quand ils étaient enfants. Leonard mourrait également à ses mains lorsque Vanya apprendra sa tromperie. # 5 vient à la réalisation que Vanya est la cause de l’apocalypse grâce à ses pouvoirs destructeurs.

Vanya détruirait l’Académie lorsque ses frères et sœurs tentaient de l’emprisonner. Vanya assisterait au concert pour lequel elle s’était entraînée et produirait une belle et meurtrière performance. Son pouvoir teindrait son costume, sa peau et le violon blanc. Ses frères et sœurs ont réussi à l’arrêter, mais pas avant qu’elle ne libère une vague d’énergie géante qui détruirait la lune provoquant ainsi l’apocalypse.

Cast pour The Umbrella Academy Saison 2

La plupart des acteurs reviendront pour la saison 2, y compris tous les héros numérotés.

De nouveaux membres de la distribution qui joueront dans la prochaine saison de The Umbrella Academy ont été confirmés en septembre 2019, notamment Ritu Arya, Yusuf Gatewood et Marin Ireland.

Voici à qui les nouveaux acteurs doivent jouer:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Description du personnageLila PittsRitu AryaHumans, Sherlock, DaphneUn caméléon qui est aussi coloré que fou. Très imprévisible, sarcastique et intrigante, Lila a un sens de l’humour torduRaymondYusuf GatewoodThe Originals, Good Omens, Wonder BoysNaturellement confiant et charismatique, il peut vous désarmer d’un simple regard. Mari dévoué, tout le monde l’aime et veut le connaître.

En plus des nouveaux acteurs ci-dessus, grâce à IMDb, nous connaissons certains des nouveaux personnages plus petits. Kevin B Hartley est répertorié comme jouant un personnage du nom de MJ12 # 1. Marium Carvell comme Vernetta, John Fray comme Jerry Cooper et Molly Lewis comme Ghost Girl.

Quelle est l’intrigue pour The Umbrella Academy Saison 2?

L’apocalypse est venue et a détruit le monde comme prévu, mais la Umbrella Academy a pu s’échapper. Grâce aux pouvoirs du n ° 5, il ramena tous les membres de la Umbrella Academy à l’adolescence et les transporta dans le temps.

Avec des années pour se préparer à l’apocalypse, ils peuvent être réunis en équipe pour arrêter leur destin imminent. En supposant que Vanya «Le violon blanc» se souvient des événements antérieurs au concert, Vanya sera alors une adolescente incroyablement en colère.

Maintenant que le reste de la famille connaît ses pouvoirs, ils peuvent empêcher le Dr Hargreaves de les cacher à Vanya et la former. Si l’équipe reste réunie après un voyage dans le temps, le Dr Hargreeves n’aura aucune raison de se suicider.

Pendant ce temps, la Commission ne sera pas facilement arrêtée et enverra probablement certains de leurs meilleurs agents après la Umbrella Academy. Si la saison 2 consiste à explorer l’histoire du troisième volume, alors Hotel Oblivion apparaîtra probablement. Dans les bandes dessinées, Hotel Oblivion est une prison créée par le Dr Hargreeves qui abrite les méchants capturés par la Umbrella Academy. Selon les rumeurs, le docteur Terminal résiderait dans la prison et est l’un des plus grands adversaires de l’Académie.

La saison 2 de The Umbrella Academy suivra-t-elle les bandes dessinées?

Il existe des différences considérables entre l’adaptation des bandes dessinées et des séries télévisées. La première saison couvre vaguement les événements des deux premiers volumes de The Umbrella Academy (The Apocalypse Suite et Dallas). Dans une discussion avec le créateur d’Indiewire, Gerard Way et le showrunner Steve Blackman ont discuté de la relation entre les bandes dessinées et la série. Gerard Way a travaillé sur le troisième volume connu sous le nom de Hotel Oblivion sur lequel la deuxième saison devrait être basée.

Plans futurs

Après avoir recherché les bandes dessinées, il y a encore quelques points d’intrigue que la série pourrait encore travailler dans la deuxième saison à partir des 2 premiers volumes. Avec l’intention de Gerard que les bandes dessinées restent en tête de la série, Blackman devrait avoir à portée de main de nombreuses sources. Dans le cas où l’émission dépasse les bandes dessinées, Gerard a remis à Blackman un document de 18 pages qui détaille le récit des bandes dessinées. Blackman et Gerard ont dit ce qui suit sur la relation de travail entre la série et les bandes dessinées:

Gerard Way:

“C’est cool parce que Steve est très respectueux du matériel source et me pose des questions et parfois, il me demandera d’aider à résoudre des problèmes. Puis, en même temps, il s’en va, et parce qu’il y a un respect mutuel, il va et fait des changements et j’appuie ces changements. Je veux qu’il se sente libre de raconter l’histoire qu’il veut. »

Steve Blackman:

«Le but n’est pas de diverger. Tout ne se traduit pas de la page du roman graphique à l’écran, mais il y a une légion de fans et je veux faire venir une toute nouvelle légion de fans qui n’ont jamais lu le roman graphique, donc le but n’est pas de partir dans notre propre direction. J’aime tellement les idées de Gerard et Gabriel, le but est de continuer à camper derrière eux, à côté d’eux. Les choses vont dévier, mais le but est d’essayer d’être fidèle au matériel source. »

Quel est le statut de production de la saison 2?

Le tournage a commencé pour la saison 2 le 17 juin où il fonctionnait sous le titre de travail de Mercury. La deuxième saison s’est terminée en novembre 2019.

Le calendrier de tournage devait se terminer le 15 novembre 2019, mais ce n’est que le 25 novembre 2019 que le compte France de Netflix a confirmé que le tournage était terminé. Leur tweet ci-dessous se traduit par: “Le tournage de la saison 2 de The Umbrella Academy est terminé”.

En mars 2020, nous avons eu notre premier écran de la saison 2 avec Steve Blackman (le showrunner) montrant la suite d’édition. Malgré de nombreuses productions de Netflix Original en attente en raison de Coronavirus, The Umbrella Academy S2 est à toute vapeur.

Nombre d’épisodes pour The Umbrella Academy Saison 2

La deuxième saison de The Umbrella Academy comportera également dix épisodes.

L’épisode 1 est intitulé: «Right Back Where We Started» et est écrit par Steve Blackman et réalisé par Sylvain White.

Quand la saison 2 de The Umbrella Academy sortira-t-elle sur Netflix?

Au départ, nous pensions que The Umbrella Academy ne reviendrait pas avant 2021 au moins grâce à une interview du showrunner Steve Blackman avec Indiewire.

Le compte Instagram de Netflix UK vient de révéler que la saison 2 d’Umbrella Academy pourrait arriver plus tôt que prévu.

Nous restons fidèles à notre prédiction selon laquelle la Umbrella Academy reviendra au printemps ou à l’été 2020.

Date de sortie potentielle T2 2020

Netflix a-t-il encore publié une bande-annonce?

Nous sommes encore loin avant qu’un teaser ou une bande-annonce ne vienne de Netflix.

Au lieu de cela, si vous êtes à la recherche de votre dose de The Umbrella Academy, la merveilleuse équipe de The Hillywood Show a fait un travail hilarant pour préparer un documentaire parodique sur le numéro 5 et la famille Hargreeves.

À ce jour, le plus proche nous avons vu un aperçu de la saison 2 est venu sous la forme de diverses affiches publiées en février 2020.

Autres nouvelles de The Umbrella Academy En décembre 2019, Netflix a publié quelques listes de son nouveau contenu le plus populaire de l’année. La Umbrella Academy se classe au 9e rang des 10 sorties les plus populaires aux États-Unis.

Une série de bandes dessinées dérivée de The Umbrella Academy a été annoncée en février 2020. Intitulée «You Look Like Death», la première bande dessinée sortira en juin et se concentrera principalement sur Klaus.En 2020, Gerard Way est sur le point de faire le tour du monde avec son groupe My Chemical Romance bien que cela ne se produise toujours pas avec un Coronavirus infectant le monde reste à voir.En février 2020, Steve Blackman et sa société de production Borderline Entertainment ont conclu un premier accord de sortie avec Netflix.

