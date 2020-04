«The Unborn» hante une ancienne usine [Trailer]

Freestyle Digital Media a acquis les droits nord-américains de L’enfant à naître, qui sera disponible à la location et à la propriété sur DVD et sur les plates-formes Internet, câblées et satellites numériques HD nord-américaines via Freestyle Digital Media sur 1 mai 2020.

«Le film raconte ce qui se passe lorsque des événements étranges et inexpliqués se déroulent dans une ancienne usine alors que deux gardes de sécurité se battent pour leur vie.»

«Tiffany est une gardienne de sécurité de 25 ans qui se précipite au travail pour discuter d’une découverte choquante avec son petit ami – elle est enceinte. À son arrivée à l’usine prévue pour la démolition, Tiffany commence un quart de nuit avec son collègue, Joey, qui est secrètement amoureux d’elle. Plusieurs événements bizarres se déroulent alors que ces deux agents de sécurité doivent accepter la réalité tandis qu’une mystérieuse entité maléfique a d’autres plans pour Tiffany et Joey. Il incombe bientôt à Tiffany seule d’affronter la mystérieuse attaquante et de sauver Joey, elle-même et son enfant à naître. »

Écrit par Danny Matier et réalisé par Tal Lazar, les stars de cinéma Manni L. Perez, Chris Bellant, Clifton Samuels et Brian David Tracy.

Voici la bande annonce et l’oeuvre officielle…