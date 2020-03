“The Undoing” Date de première sur HBO – Nicole Kidman Limited Series

La star de Big Little Lies, Nicole Kidman, sera de retour sur HBO avec sa nouvelle série limitée The Undoing le dimanche 10 mai, comme indiqué dans la bande-annonce ci-dessus.

Le thriller dramatique – adapté par l’écrivain BLL / EP David E. Kelley du roman de Jean Hanff Korelitz You Should Have Known – met en vedette Kidman et Hugh Grant dans le rôle de Grace et Jonathan Fraser, un couple puissant de Manhattan dont la vie idyllique est secouée par «une mort violente et une chaîne de terribles révélations », selon le journal officiel. «Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique et horrifiée par la manière dont elle n’a pas suivi ses propres conseils, Grace doit démanteler une vie et en créer une autre pour son enfant et sa famille.»

Le casting comprend également Edgar Ramirez (L’assassinat de Gianni Versace: American Crime Story), Lily Rabe (American Horror Story) et Donald Sutherland (Trust, Dirty Sexy Money).

* L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Pete Buttigieg accueillera Jimmy Kimmel Live ce jeudi, tandis que Kimmel est en production sur Who Wants to Be a Millionaire, rapporte notre site soeur Deadline.

* L’animateur de Let’s Make a Deal Wayne Brady reviendra sur The Neighbourhood en tant que charmant titulaire du conseil municipal contre lequel Dave Green de Max Greenfield décide de se présenter, rapporte TV Insider.

* Netflix a donné un ordre de série à Mulligan, une comédie animée des producteurs exécutifs Tina Fey et Robert Carlock (30 Rock) sur la vie “après qu’une attaque extraterrestre détruit la terre”, selon la ligne de connexion officielle. «Ce qui reste de l’humanité a la chance de recommencer la société à zéro. Mais pouvons-nous bien faire les choses cette fois? Et quelqu’un sait-il comment, par exemple, cultiver? »

* HBO a publié une bande-annonce de The Third Day, une série limitée avec Jude Law, présentée le lundi 11 mai:

