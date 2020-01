The Undoing Teaser présente la nouvelle série HBO de Nicole Kidman

Le teaser Undoing présente la nouvelle série HBO de Nicole Kidman

HBO a publié la première bande-annonce pour leur nouvelle adaptation en série limitée de L’annulation, basé sur le roman à suspense psychologique de l’auteur Jean Hanff Korelitz Que vous auriez dû savoir. Avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland, la série fera ses débuts en mai prochain. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

L’annulation suivra l’histoire du couple marié Grace et Jonathan Fraser, qui vivent la seule vie qu’ils aient jamais voulue pour eux-mêmes. Pendant la nuit, un gouffre s’ouvre dans leur vie: une mort violente et une chaîne de terribles révélations. Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique et horrifiée par la manière dont elle n’a pas suivi ses propres conseils, Grace doit démanteler une vie et en créer une autre pour son enfant et sa famille.

La série limitée sera dirigée par l’actrice Nicole Kidman, lauréate d’un Oscar, en tant que Grace, Hugh Grant, lauréate du Golden Globe (Quatre mariages et un enterrement) en tant que Jonathan et Emmy vainqueur Donald Sutherland en tant que Franklin Renner. Il présentera également Noah Jupe (Un endroit silencieux, Honey Boy) comme Henry, Edgar Ramirez (L’assassinat de Gianni Versace: histoire du crime américain) en tant que détective Joe Mendoza, Lily Rabe (histoire d’horreur américaine) comme Sylvia, Noma Dumezweni comme Haley et Fala Chen comme Jolene.

L’annulation est réalisé par la cinéaste Golden Globe et lauréate des Emmy Awards Susanne Bier (The Night Manager) d’après un scénario adapté par David E. Kelley. Ce projet sera la deuxième collaboration de Kidman avec Kelley et HBO, qui ont travaillé ensemble sur la série primée Big Little Lies. Bier servira également de showrunner et producteur exécutif avec Kelley. Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Stephen Garrett et Celia Costas sont également des producteurs exécutifs.

