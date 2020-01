“The View”: Abby Huntsman quitte la saison 23 – ABC Daytime Talk Show

HISTOIRES CONNEXES

The View est sur le point de perdre un autre panéliste, Abby Huntsman devrait quitter le gabfest de jour d’ABC après seulement 16 mois.

Huntsman a choisi de se retirer pour travailler avec son père, Jon Huntsman – qui a récemment été ambassadeur des États-Unis en Russie – alors qu’il se présente à son ancien poste de gouverneur de l’Utah. Elle a fait cette annonce lors de l’émission de lundi.

«C’est toujours une chose si difficile à faire», a-t-elle déclaré. «C’est une table vraiment spéciale – l’émission la plus emblématique, je pense, à la télévision, et les femmes les plus intelligentes avec lesquelles j’ai travaillé – mais aujourd’hui, je dis au revoir.

«Ma priorité numéro un a toujours été ma famille, et quelque chose qui [Whoopi] m’a appris le premier jour que je suis arrivé ici, c’est que votre famille et votre bonheur sont toujours numéro un », a-t-elle poursuivi. «Mon père, qui se présente pour le gouverneur de l’Utah, m’a demandé il y a des mois de venir aider la campagne… et il n’y a personne en qui je crois plus que mon propre père en ce moment… Ce n’est pas souvent dans la vie que vous obtenez ces moments d’aller se battre pour quelque chose qui vous passionne et auquel vous croyez. »

Huntsman a ensuite réfléchi sur le parcours de sa carrière, qui a commencé en tant que stagiaire sur Good Morning America.

«J’ai commencé chez ABC», a-t-elle déclaré. «Quand j’avais 19 ans, c’était mon premier travail, réserver des voitures pour la nuit pour Good Morning America, et je n’ai jamais pensé que je serais assis ici à cette table, et donc je veux juste vous remercier tous, parce que… j’adore vous tous ici. “

Avant The View, Huntsman était coanimatrice de l’émission de cycle relativement courte de MSNBC The Cycle, de 2013 jusqu’à son annulation en 2015. Elle a ensuite quitté MSNBC et a occupé le poste de reporter d’affectation générale pour Fox News. En décembre 2016, elle a été nommée co-animatrice de Fox & Friends Weekend, un poste qu’elle a occupé jusqu’en août 2018 lorsqu’elle est partie rejoindre le talk-show ABC.

Maintenant dans la saison 23, l’estrade de The View se compose de Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain et Whoopi Goldberg.

