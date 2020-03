«The View»: Joy Behar prend une semaine de congé pour éviter le coronavirus

HISTOIRES CONNEXES

The View sera l’une de ses principales voix la semaine prochaine: Joy Behar, coanimatrice de longue date, prend au moins une semaine de congé par mesure de sécurité contre la pandémie de coronavirus.

Notre site soeur Variety rapporte que Behar annoncera sa décision lors de l’épisode de vendredi du talk-show ABC de jour, qui a été enregistré jeudi. Elle dit qu’elle est «parfaitement en bonne santé» – elle n’a pas été testée positive pour le virus COVID-19, et aucun membre du personnel de The View non plus – mais elle a décidé de rester à la maison à la demande de sa fille: «Je suis dans une groupe à risque à cause de mon âge… Je ne regarde pas mon âge, mais je suis en fait là-haut. Le nombre me donne le vertige. ” (Behar a eu 77 ans en octobre dernier.)

Behar n’apparaîtra pas sur The View la semaine prochaine et décidera ensuite de revenir ou non. Ses co-animateurs, dont Whoopi Goldberg, Sunny Hostin et Meghan McCain, devraient tous encore apparaître dans l’émission la semaine prochaine. L’émission a été enregistrée sans public en studio, cependant, ainsi que plusieurs autres émissions de jour comme Live With Kelly et Ryan, Dr. Phil et Wendy Williams.

X