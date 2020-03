“The View”: Meghan McCain enceinte, va héberger à distance – Coronavirus

The View peut prendre une autre chaise loin de sa table Hot Topics: la co-animatrice Meghan McCain, qui a annoncé dimanche qu’elle attend son premier enfant avec son mari Ben Domenech, travaillera désormais à distance en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus.

«J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être très vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact», a expliqué McCain dans un tweet annonçant sa grossesse. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

McCain a également exprimé sa gratitude à ABC pour avoir laissé son travail à domicile et a reconnu “les héros – les médecins, les infirmières, les épiciers et les pharmaciens, les journalistes, les policiers, les pompiers et les militaires – qui sont en première ligne de ce combat.”

Même si le coronavirus a arrêté la production de plus de 100 séries (voir la liste complète), The View a continué à diffuser de nouveaux épisodes sans public de studio – et avec ses co-hôtes assis à six pieds l’un de l’autre, selon les directives de distanciation sociale.

Plus tôt ce mois-ci, l’agrafe de base Joy Behar a annoncé qu’elle prendrait un congé de l’émission comme mesure de précaution contre le virus, ajoutant que «je suis dans un groupe à risque plus élevé en raison de mon âge… Je ne regarde pas mon âge, mais Je suis en fait là-haut. ” (Behar a eu 77 ans en octobre dernier.)