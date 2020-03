‘The View:’ Pourquoi Meghan McCain dit qu’elle est la première “ vraie républicaine ” embauchée pour le spectacle

Meghan McCain est devenue une panéliste régulière de The View en 2017. Se disputant fréquemment des problèmes politiques avec ses collègues panélistes Whoopi Goldberg, Sunny Hostin et surtout Joy Behar, McCain ne renonce pas à sa position conservatrice, peu importe qui est d’accord ou en désaccord avec elle.

Bien qu’il y ait eu d’autres co-animateurs de la série au cours des dernières années qui se penchent vers la droite, McCain se sent qu’elle est la première véritable républicaine à siéger au panel.

Meghan McCain de «The View» | Tasos Katopodis / . pour Netflix

McCain augmente la cote

Lorsque McCain s’est vu offrir le poste au talk-show de jour, elle a d’abord hésité. “Je ne voulais pas me joindre”, a-t-elle déclaré à l’auteur Ramin Setoodah pour son livre Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View. «Je pensais qu’il semblait y avoir tellement de roulement. Ce n’était pas l’émission emblématique que j’ai regardée quand j’étais à l’université. “

Son père, feu le sénateur John McCain, l’a encouragée à accepter l’offre car il était fan et ami de Goldberg. «Au départ, j’ai dit non quand ils m’ont demandé, et mon père m’a convaincu de le faire», a-t-elle révélé.

Trouver son équilibre avec ses collègues co-hôtes a pris un certain temps pour McCain lorsqu’elle a commencé le spectacle de longue date. «Les personnes clés sont ici depuis longtemps», a noté le panéliste View. “On dirait que vous rejoignez un nouveau club qui ne veut pas de nouveaux membres. C’était la partie la plus difficile.”

Apparemment, les dirigeants d’ABC ont bien planifié lorsqu’ils ont amené McCain dans l’équipe. Selon le livre de Setoodah, la saison 2017-2018 a connu un pic net d’audience avec des notes à son plus haut niveau en quatre ans avec l’ajout de McCain.

L’impact d’une «vision» politique

La volonté de McCain de s’exprimer sur ses tendances conservatrices a certainement eu un impact sur The View, et elle n’a pas l’intention d’alléger son ton. Voyant une augmentation de la conscience politique, le talk-show co-animateur attribue l’intérêt du pays à la politique comme étant le moteur du succès de l’émission.

“Je pense que tout le monde s’intéresse davantage à la politique”, a déclaré la personnalité de la télévision. «Les jeunes femmes sont différentes maintenant que lorsque j’étais plus jeune. Tout le monde est impliqué, engagé civiquement et informé. Je pense que c’est aussi la raison pour laquelle la série se porte bien. “

Alors que ses combats avec le libéral Behar sont devenus légendaires et peut-être une autre raison pour laquelle plus de gens se connectent, McCain insiste pour qu’ils apprécient tous les deux leurs débats fréquents. «J’adore me disputer avec elle», a-t-elle dit à propos de Behar. “Nous sommes comme des boxeurs; nous frappons des gants et ensuite nous sortons. “

Un «vrai républicain»

Bien que la série ait eu des co-animateurs dans le passé qui relèveraient du parapluie «conservateur», McCain estime que son succès dans la série est dû au fait qu’elle est la première véritable républicaine de The View.

“Je pense que la raison pour laquelle j’ai travaillé et que les autres républicains ne l’ont pas été parce que je suis le premier vrai républicain qu’ils ont embauché”, a déclaré McCain à Setoodah, ajoutant une référence à un ancien conservateur vocal. “Oui, je pense que je suis plus républicain qu’Elisabeth.”

Setoodah a commenté dans son livre que McCain ne dissidait en aucun cas l’ancienne co-animatrice Elisabeth Hasselbeck, dont McCain est un fan de profession. Le politologue clarifiait simplement sa position ferme en tant que personne ayant grandi dans l’espace politique.

«Je suis né dans cet environnement. Je ne veux pas être démocrate », a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il y avait beaucoup de gens qu’ils ont embauchés qui sont au milieu de la bouillie, ou ce sont des républicains qui ont honte d’être républicains – ou ils sont intimidés.”

Commentant les précédents panélistes, McCain a estimé que certains ont été moins définitifs sur leurs points de vue. «Nicole Wallace a changé de parti», a-t-elle déclaré. “Candace Cameron était une conservatrice sociale.”

Avec une élection présidentielle charnière au coin de la rue, McCain est clairement dans sa timonerie parlant du sujet et est sûr d’être un incontournable à The View pendant un certain temps.