“The Voice”: Creepy Oncle at Christmas – Meilleures citations de télévision

Février est officiellement derrière nous – mais grâce au Leap Day, nous avons eu une journée supplémentaire de délicieux dialogues télévisés pour clôturer le mois.

Conformément à notre tradition dominicale, nous avons compilé les meilleurs extraits sonores des sept derniers jours dans notre galerie Citations de la semaine, qui reconnaît les comédies, les drames et les séries non scénarisées.

Cette fois-ci, nous avons le cri de Bob’s Burgers pour un film déchirant des années 1980, un autre type de mécanisme d’adaptation pour le chef de la liste de lecture extraordinaire de Zoey, une leçon d’étiquette de salle de bain sur Curb Your Enthusiasm et quelques préliminaires de Walking Dead qui nous ont fait sentir … un peu mal à l’aise, honnêtement.

Également présenté dans le résumé de cette semaine: des doubles doses de The Voice et Batwoman, ainsi que des moments citables de Schitt’s Creek, Supergirl, The Rookie, Good Girls, NCIS: Los Angeles et plus encore.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!