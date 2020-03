‘The Voice’ mène largement la nuit, monte de façon significative et bat ‘American Idol’

«La voix»

Une semaine de plus, NBC parvient à remporter la victoire aux heures de grande écoute lundi grâce à son engagement musical avec «The Voice». L’espace a réussi à s’imposer à la concurrence en effleurant les dix millions de téléspectateurs dans les deux heures que sa diffusion a duré. Il a battu ‘American Idol’, l’autre grand pari musical de la nuit qui devait se contenter d’une troisième place dans sa diffusion en prime time ABC. De son côté, la première de la nouvelle saison de «9-1-1» a excellé sur FOX et c’est qu’il a réussi à dépasser 6,6 millions de téléspectateurs en moyenne, et à se placer comme la deuxième option de la nuit.

En parallèle, CBS a vécu une nuit réussie et c’est que malgré le maintien de tous ses paris comme quatrième place de la nuitIls ont tous connu une croissance considérable de leurs performances, en particulier «The Neighbourhood» et «Bob Hearts Abishola», qui se sont remarquablement démarqués. Quant à The CW, le changement de jour de ‘Supernatural’ est à peine perceptible dans son suivi ou dans toute la bande, ce qui n’a pas connu trop de variations par rapport à la semaine précédente.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 1,1 / 5

NBC: 1,4 / 7

FOX: 1.0 / 5

CBS: 0,8 / 4

Le CW: 0,2 / 1

ABC

08h00 – ‘American Idol’ (20h-22h): 6 292 500 [1,2/6] (3e)

10h00 – ’20 / 20 ‘: 6 640 000 [1,2/6] (1er)

NBC

08h00 – ‘The Voice’ (20h-22h): 9883333 [1,8/8] (1er)

10h00 – «Manifeste»: 5 ​​000 000 [0,9/4] (2e)

Renard

08h00 – «9-1-1» (création): 6 650 000 [1,3/6] (2e)

09h00 – «Fils prodigue»: 3 710 000 [0,8/4] (3e)

CBS

08h00 – «Le quartier»: 7 370 000 [1,1/5] (4ème) monte

08h30 – «Bob Hearts Abishola»: 6 820 000 [0,9/4] (4e)

09h00 – «All Rise»: 5 ​​990 000 [0,8/4] (4e)

09h30 – «All Rise»: 5 ​​720 000 [0,7/3] (4e)

10h00 – «Bull»: 7 100 000 [0,8/4] (4e)

Le CW

08h00 – «Supernatural»: 1 012 000 [0,3/1] (5e)

09h00 – «Roswell, Nouveau-Mexique»: 801 000 [0,2/1] (5e)

.