‘The Voice’ reste fort, ‘American Idol’ s’améliore et ‘The Good Doctor’ atteint son apogée

“The Voice ‘s’abaisse légèrement par rapport au plus haut de la semaine dernière, mais il mène largement avec 9,5 millions de téléspectateurs et une note de 1,7. NBC achève son grand lundi comme le plus vu aussi grâce à ‘Manifest’, qui reste stable dans la fente de 22h et obtient une note de 0,8 et 4,3 millions de téléspectateurs.

Sur ABC, «American Idol» depuis sa première il y a une semaine et progresse de +0,2, marquant 1,4 et 6,9 millions de téléspectateurs. Mais pour rebondir, celui de ‘Le bon docteur ‘. La série enregistre ses meilleures données un lundi depuis la fin de la saison dernière, avec une note de 1,1 et 6,7 millions de téléspectateurs.

Adultes de 18 à 49 ans

NBC: 1,4 / 6

ABC: 1,3 / 6

FOX: 1.1 / 5

CBS: 0,5 / 4

Le CW: 0,2 / 1

ABC

08h00 – «American Idol» (20 h à 22 h): 6 977 500 [1,4/6] (2e)

10h00 – «Le bon docteur»: 6 785 000 [1,1/5] (1er)

NBC

08h00 – ‘The Voice’ (20h-22h): 9 502 500 [1,7/8] (1er)

10h00 – «Manifeste»: 4 385 000 [0,8/4] (2e)

Renard

08h00 – «9-1-1»: 6 940 000 [1,3/6] (3e)

09h00 – «Fils prodigue»: 3 585 000 [0,8/4] (3e)

CBS

08h00 – «Le quartier» (R): 5 500 000 [0,7/3] (4e)

08h30 – «Bob Hearts Abishola» (R): 4 770 000 [0,6/3] (4e)

09h00 – «All Rise» (R): 3 830 000 [0,5/2] (4e)

09:30 – ‘All Rise’ (R): 3.510.000 [0,4/2] (4e)

10h00 – Taureau: 4 330 000 [0,4/2] (4e)

Le CW

08h00 – «Supernatural»: 1 075 000 [0,3/1] (5e)

09h00 – «Roswell, Nouveau-Mexique»: 850 000 [0,2/1] (5e)

