‘The Walking Dead’ décapite l’un des personnages clés de la dixième saison

La guerre est lancée. Depuis que les Whisperers ont fait irruption dans “ The Walking Dead ” dans la saison 9, le conflit a été servi. À la tête de ce côté effrayant a toujours été Alpha, le personnage sévère incarné par Samantha Morton, dont les stratagèmes ont poussé les protagonistes survivants à la limite à plus d’une occasion. Et aux portes de l’affrontement final entre les deux groupes, Negan a frappé la table avec une barre oblique qui va changer le cours de la fiction AMC.

Negan et Alpha dans «The Walking Dead»

Dans l’épisode 10×12 de “The Walking Dead”, Le personnage de Jeffrey Dean Morgan a mis fin à la vie d’Alpha, à qui il a juré allégeance de rejoindre les Whisperers. À la fin du chapitre, Negan montre la tête d’Alpha à Carol, déclarant que, dès le départ, tout était un plan pour condamner le groupe de méchants camouflés. Ce moment était prévisible pour les lecteurs de bandes dessinées, bien que la série l’ait appliqué à sa manière, comme l’a reconnu sa showrunner, Angela Kang au Hollywood Reporter: “C’est une intrigue emblématique. Mais nous devions y ajouter notre propre spin, et pour cela, nous avons Carol. “

En outre, Kang a fait valoir qu’Alpha a pu développer son arc personnel, concentré sur la relation complexe avec sa fille Lydia, et Morton elle-même a réfléchi sur son temps dans la série: “Dans «The Walking Dead», vous faites partie de quelque chose de plus grand. La série est plus grande que n’importe quel personnage. Tout tourne autour de la série et c’est une sensation merveilleuse. “En dépit d’être soumise à un complot mondial, l’actrice avait déjà tracé dans son esprit à quoi ressemblerait la fin de son personnage:”Son plan était de tuer sa fille et de se suicider. Il voulait que Negan récupère son témoin auprès des Whisperers. “

Quel est l’accord?

Cependant, la trahison de Negan a signifié un changement de cap qui déterminera la dernière étape de la dixième saison, entraînée par un accord scellé avec Carol, qui aura des implications très pertinentes. “Negan a un accord avec Carol, dont la nature et les conséquences seront explorées.. Il y a des scènes très intéressantes de Negan avec les protagonistes que je veux vraiment que les gens voient. Oui Carol a sa revanche, mais la revanche est compliquée“Souligne Kang, nous invitant à rester à l’écoute de la série afin de ne pas manquer la bataille finale choquante à venir.

