The Walking Dead d’Universal ferme ses portes, Mickey et Minnie’s Marquee, etc. – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Une attraction sur le thème de The Walking Dead fermera ses portes en mars.

Mickey and Minnie’s Runaway Railway possède un chapiteau.

Et plus!

Nous commençons aujourd’hui à Universal Studios Hollywood, où le parc dira bientôt au revoir à l’une de ses attractions les plus terrifiantes. Selon le blog Inside Universal, The Walking Dead fermera ses portes à partir du 3 mars au complexe. Il y a une raison très simple à cela, et ce n’est pas lié aux notes en baisse lente du drame zombie AMC. C’est que Universal Studios Hollywood accueillera également une nouvelle attraction sur le thème de la vie secrète des animaux domestiques plus tard cette année, et avec les deux attractions placées si près l’une de l’autre, cela pourrait envoyer le mauvais message aux enfants qui ne sont pas d’humeur pour un journée sanguinaire. Si vous êtes un fan de l’attraction zombie, rendez-vous ce mois-ci pour faire vos adieux.

De Walt Disney Imagineering, nous avons la photo ci-dessus. C’est réel et oui, c’est autre chose. C’est le chapiteau de Mickey & Minnie’s Runaway Railway, l’attraction qui arrivera aux studios Disney de Hollywood le 4 mars. Je voudrais réitérer mon seul commentaire majeur – je ne suis même pas sûr de le définir comme une plainte – concernant cette attraction. Oui, je suis triste de voir The Great Movie Ride s’en aller, mais il est tout simplement étrange de voir le bâtiment du spectacle, imitant le Grauman’s Chinese Theatre, utilisé pour une balade qui n’est pas ostensiblement centrée sur le film. Cela dit, la véritable excitation survient plus tard une fois l’attraction ouverte en quelques semaines seulement.

En parlant des studios hollywoodiens de Disney et des nouvelles attractions, parlons de la dernière arrivée au parc. Cela, bien sûr, serait la montée de la résistance dans la zone Star Wars: Galaxy’s Edge. Cette attraction très populaire n’utilise pas actuellement FastPass +, mais propose plutôt des files d’attente virtuelles pour les invités en fonction du moment où ils demandent une place sur une application pour smartphone. Cette application, My Disney Experience, s’est avérée utile pour montrer qu’au cours des deux dernières semaines, il y a eu moins de groupes d’embarquement quotidiennement pour Rise of the Resistance, ce qui rend encore plus difficile la navigation. Considérez ces données comme une raison de plus pour arriver au parc le plus tôt possible, la prochaine fois que vous y serez.

La situation des coronavirus a créé des scénarios étranges dans les parcs à thème Disney à l’étranger. Bien sûr, la chose la plus importante est la sécurité des acteurs et des invités, mais cela peut être difficile lorsque les enfants s’attendent à passer du temps avec des personnages dans les parcs. Actuellement, les personnages de visage au Tokyo Disneyland Resort (ceux qui ne sont pas cachés par des masques) accueillent toujours des invités, mais uniquement lorsqu’il y a des groupes, pas individuellement. Évidemment, cela ne créera peut-être pas le même genre de moments magiques pour vous et vos familles, mais à la fin de la journée, si vous finissez par ne pas tomber gravement malade, c’est un peu plus important.

Si vous avez déjà fait une croisière Disney, vous vous êtes peut-être bien arrêté à Castaway Cay, l’île Disney exclusive des Bahamas. Eh bien, après de longues années, Disney étend son espace aux Bahamas avec Lighthouse Point. Avec une période d’ouverture estimée de 2022 à 2023, Lighthouse Point possède désormais son propre site Web pour aider à susciter l’intérêt et à prévisualiser le nouveau point chaud. Pour rappel, Lighthouse Point est surveillé par le légendaire imaginaire Disney Joe Rohde, dont les idées ont conduit à la création de Pandora dans Disney’s Animal Kingdom. Des années plus tard, nous devrions encore être très excités de voir ce qui va advenir de cette nouvelle île.

