The Walking Dead est lié au coronavirus

La crise due à la pandémie de COVID-19 a déclenché des milliers de théories dans le monde, car les utilisateurs veulent trouver une relation ou une explication logique à ce fait, c’est pourquoi ils l’ont lié à des films, des jeux vidéo et des séries où l’on parle de choses. similaire à ce qui se passe, comme les infections ou les virus.

Par exemple, cette fois, un fan de la série The Walking Dead a trouvé un détail très curieux qui relie directement le coronavirus à quelque chose qui s’est passé dans la série, bien qu’il ne soit pas lié au fait qu’il y ait ou qu’il y aura des zombies.

C’est l’une des scènes emblématiques de la série, où elles montrent l’hôpital où Rick Grimmmes se réveille après l’incident qu’il a eu, un détail très surprenant, car l’hôpital Harrison Memorial existe dans ce monde.

L’hôpital existe et est situé dans l’État du Kentucky, aux États-Unis, où c’est curieusement l’endroit qui a traité le premier cas de COVID-19 dans le pays.

Quelle étrange coïncidence. De nombreux utilisateurs assurent qu’elle peut faire partie d’une prédiction et même certains ont craint pour l’avenir de la maladie, cependant, et pour l’instant, ce ne sont que quelques théories non étayées.

Il convient de mentionner qu’en ce moment, certaines entreprises soutiennent la quarantaine qui est vécue dans les différents pays touchés par la maladie, certaines offrant gratuitement du contenu premium, donc si vous vous trouvez dans cette situation, nous vous recommandons de rechercher du divertissement. pour faire face à la situation.

