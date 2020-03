‘The Walking Dead’ et ‘Fear The Walking Dead’ reportent le tournage en raison d’un coronavirus

Le coronavirus a également gravement touché le monde audiovisuel, car un grand nombre de projets et de séries de films leurs horaires de tournage ont été modifiés en raison de l’incertitude que cette pandémie provoque. A cette occasion, deux des séries les plus connues de cette époque, et dont beaucoup ont convenu en raison de leurs similitudes, ont également reporté leur production. Nous parlons de «The Walking Dead» et «Fear The Walking Dead».

Michonne dans la dixième saison de «The Walking Dead»

Chez AMC, ils ont décidé de suspendre les deux projets en raison des mesures de précaution prises dans différents pays, y compris aux États-Unis, où le président Trump a déclaré l’urgence nationale dans le pays. Le tournage de la sixième saison de «Fear The Walking Dead» avait déjà commencé; cependant, la chaîne a décidé d’arrêter l’enregistrement pour le moment jusqu’au 13 avril, date à laquelle ils prévoient de continuer.

Dans le cas de «The Walking Dead», alors que la deuxième partie de sa dixième saison est diffusée, ils travaillent sur la pré-production de la onzième. Cependant, en raison des retards causés, Ils ont également décidé de reporter le début du tournage de trois à quatre semaines.. Les scénaristes continuent de travailler sur l’adaptation de la bande dessinée écrite par Robert Kirkman en raison des modifications du calendrier de tournage, il y a donc probablement un retard dans la première de la saison prochaine.

Le lien entre le coronavirus et «The Walking Dead»

Par coïncidence, la maladie du coronavirus était déjà apparue dans les bandes dessinées Astérix et Obélix, où l’on parlait de l’arrivée de ce virus, mais un lien a également été trouvé avec la série “ The Walking Dead ”. La fiction zombie a commencé avec une pandémie mondiale qui a anéanti une grande partie de la planète. Dans la bande dessinée, Rick Grimmes s’est réveillé au Harrison Memorial Hospital dans le Kentucky. Il y a quelques jours, le premier patient infecté par cet état avait également été admis dans le même hôpital pour l’isoler et assurer à la population que tout est sous contrôle.

