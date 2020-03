The Walking Dead pourrait avoir laissé entendre comment Ezekiel meurt

L’épisode d’hier soir de Les morts qui marchent la saison 10, «Morning Star», était importante pour Ezekiel (Khary Payton). Avec le Hilltop se préparant à prendre position contre l’armée zombie envoyée par les Whisperers, Carol est allée voir son ex-mari pour peut-être une dernière nuit de passion. Alors qu’ils ravivaient leur romance, elle a découvert qu’Ezéchiel souffrait d’un cancer de la thyroïde, qui n’est pas guérissable dans ce monde post-apocalyptique, quelque chose qu’il gardait secret.

Cela n’augure rien de bon pour l’avenir à long terme d’Ezekiel dans la série toute la saison, mais il y a eu un moment précis au cours de cet épisode qui a suggéré que, oui, l’ancien monarque du Royaume allait atteindre sa fin cette course, mais en des moyens différents de sa maladie. Alors que la scène se termine sur Carol et Ezéchiel après avoir accompli l’acte, nous voyons ce dernier allongé sur le lit, les yeux fermés et les bras à ses côtés, ce qui semble évoquer délibérément le Christ sur la croix.

Voyez par vous-même ci-dessous:

De toute évidence, la crucifixion de Jésus évoque des thèmes de sacrifice pour les autres, donc cela semble nous dire qu’Ézéchiel sauvera finalement quelqu’un d’autre d’une manière qui lui coûte sa propre vie. Nous savons également qu’il y a un épisode à venir où une situation comme celle-ci est sur le point de se produire. La finale de la saison 10 est intitulée «A Certain Doom», qui partage son nom avec un volume de bandes dessinées.

Notamment, ce volume présente la mort d’Andrea lorsqu’elle sauve Eugene d’une horde de marcheurs. Nous avons précédemment émis l’hypothèse que Rosita pourrait être le seul à remplir le rôle d’Andrea dans l’adaptation télévisée de ce moment. Cependant, étant donné l’imagerie christique d’Ézéchiel sur son lit, que se passe-t-il si cela nous dit que c’est lui qui se sacrifiera pour sauver Eugène à la place?

Comme Rosita, Ezéchiel est mort en Les morts qui marchent des bandes dessinées quand Alpha a massacré de nombreux survivants et collé la tête sur des piques – comme adapté dans la saison 9 de l’année dernière. Donc, on pourrait dire qu’il est sur du temps emprunté. Et le chronomètre pourrait être sur le point de s’épuiser d’ici la fin de cette saison.