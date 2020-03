‘The Walking Dead’ retarde la fin de sa dixième saison en raison du coronavirus

«The Walking Dead» souffre grandement de la crise des coronavirus. Les trois séries de la franchise ont subi des retards dans leurs différents stades de développement., mais le dernier revers est survenu de manière inattendue, et c’est que la fiction de matrice verra couper la diffusion de sa dixième saison après qu’il a été impossible de terminer le dernier épisode, qui devait être diffusé sur AMC le 12 avril.

Michonne dans «The Walking Dead»

Le compte Twitter de l’univers télévisuel de “The Walking Dead” a été chargé de confirmer la nouvelle: “L’actualité a malheureusement rendu impossible la finalisation de la post-production de la fin de la dixième saison de” The Walking Dead “, donc La saison se terminera avec son quinzième épisode le 5 avril. La fin prévue apparaîtra comme un épisode spécial plus tard cette année.. “

Par conséquent, la dixième saison perd son dernier lien, qui dans cette fiction est toujours l’un des épisodes les plus choquants. Dans la perspective de «The Walking Dead», le coronavirus a également retardé la production de la onzième saisonCela pourrait entraîner de nouveaux retards à l’avenir, supprimant la série de sa première habituelle au début de l’automne.

Le deuxième vide

Le retard de ce dernier épisode de «The Walking Dead» survient quelques jours seulement après l’annonce de la sortie de The Walking Dead: World Beyond également en raison de la pandémie. Dans ce cas, tous les épisodes sont terminés, il ne devrait donc pas y avoir d’obstacles à sa sortie plus tard en 2020. Pour sa part, «Fear The Walking Dead» a dû arrêter la production, de sorte que la franchise est dans un moment très délicat.

.