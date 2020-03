The Walking Dead révèle enfin qui a libéré Negan de prison

Après la défaite des Sauveurs à la fin de la saison 8 de Les morts qui marchent, Negan a passé des années en isolement cellulaire comme symbole qu’il existe un moyen de résoudre les différences autres que la violence. Son évasion dans “Silence the Whisperers”, le quatrième épisode de cette saison, l’a vu apparemment faire défaut aux tueurs masqués, mais exactement qui lui a permis de s’échapper en premier lieu n’a été révélé que maintenant.

Dans un épisode qui a vu d’autres morts, dont l’ancien forgeron de Whisperer Mary et Hilltop, le moment le plus surprenant a été Negan allumant Alpha après avoir prétendu qu’il l’amenait à sa fille en fuite Lydia, seulement pour lui trancher la gorge après que la ruse a été révélée. Dans les derniers moments de l’épisode, la tête réanimée d’Alpha a été roulée le long du sol vers quelqu’un révélé comme étant Carol, qui a tacitement commenté: “Cela vous a pris assez longtemps.”

L’implication, qui sera probablement bientôt discutée, est qu’elle a libéré Negan afin qu’il puisse tuer Alpha pour se venger de la mort de son fils adoptif Henry dans le juste massacre qui a clôturé l’avant-dernier épisode de la saison 9, quelque chose qu’elle a presque fait elle-même seulement être arrêté par Michonne.

Carol a toujours été quelqu’un en possession d’une clarté claire sur une situation donnée, il suffit de faire ce qu’elle décide est nécessaire et pas tout ce qui concerne ce que les gens penseront d’elle après. L’attaque sur Hilltop a été réussie en grande partie à cause de la coupure de la communauté de l’aide, qui a été rendue possible par les Whisperers en utilisant les tactiques que Negan leur a apportées, donc plus d’un personnage exigera probablement de Carol si sa vengeance valait la destruction de la communauté . Elle verra probablement la situation comme Alpha devant être réprimée et elle utilisant simplement les outils à sa disposition.

Avec la mort d’Alpha, la conséquence la plus logique sera que Beta devienne le chef Whisperer, dont la brutalité cruelle pourrait bien conduire à une augmentation des attaques alors qu’il tente de détruire Alexandrie en représailles à la disparition de son chef. En tout cas, avec quatre épisodes restant sur cette saison de Les morts qui marchent, il reste encore beaucoup de temps pour que plus de choses tournent mal et d’autres personnes meurent à cause des choix que font les autres.