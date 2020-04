«The Walking Dead» Saison 10, épisode 15 – Princesse dans «The Tower»

Bien que l’épisode de The Walking Dead de dimanche était destiné à être l’avant-dernier de la saison 10, il a servi de bon substitut pour la finale que nous verrons plus tard. Non seulement “The Tower” a renforcé deux relations clés, il a établi un personnage qui semble susceptible d’être un insta-fave (elle est à moi, de toute façon) et nous a laissé un cliffhanger classique. Continuez à lire et nous passerons en revue tous les détails.

«QUEEN ME REND ME SOUND OLD ET PRETENTIOUS» | L’heure a commencé où “Regardez les fleurs” s’est arrêté, avec Ezekiel, Eugene et Yumiko faisant la connaissance d’un étranger turbulent aux cheveux violets. “Qui êtes vous? Qu’est-ce que tu veux?” aboya Yumiko, oubliant entièrement que le charme est un élément clé d’une offensive de charme. La nouvelle venue, a-t-elle expliqué, était une Juanita Sanchez, une boule d’énergie qui se faisait appeler Princesse. Elle avait été seule dans la ville, mettant en place des «décorations» effroyables pour rendre l’endroit plus vivant, pendant plus d’un an, et franchement, être si isolée pendant si longtemps «était vraiment nul», a-t-elle déclaré. (Sentez-vous là, gamin.) En apprenant que le trio devait partir aussi vite qu’ils venaient, la princesse a proposé de leur montrer l’itinéraire le plus rapide à travers la ville. “Je suis géniale”, a-t-elle déclaré. “Tu verras.” Je la croyais, mais les autres étaient, euh, sceptiques, surtout après qu’elle ait ouvert le feu sur des promeneurs, faisant ainsi fuir les chevaux. Oopsie.

Étant donné que, comme l’a dit Eugene, “notre fenêtre de rendez-vous est plus serrée qu’un garrot”, le trio a accepté, à contrecœur, la princesse propose de les conduire dans un garage plein de roues. Et, béni son cœur, elle a fait exactement cela – mais pas avant qu’ils ne lui aient fait perdre de vue où elle était sur son chemin bien parcouru à travers un véritable champ de mines. “J’ai eu peur de beaucoup de choses”, a admis Ezekiel, “mais celle-ci est nouvelle.” Elle a également avoué qu’elle les avait peut-être emmenés sur la route panoramique parce qu’elle espérait qu’ils décideraient de rester et d’être amis. On lui avait dit une fois qu’elle était difficile à aimer et qu’elle n’avait pas voulu que cette voix dans sa tête soit juste. “J’ai une idée bien trop familière de ce que vous ressentez”, a déclaré Eugene, se souvenant de la façon dont il avait menti par le passé plutôt que de risquer d’être laissé seul. Donc, après qu’ils soient finalement arrivés au garage, bien que les «roues» se soient avérées être des vélos, pas des voitures, ils ont invité Princess à venir. Même froid Yumiko réchauffé à la princesse (qui, OK, serait beaucoup à mettre en quarantaine mais, en toute autre circonstance, serait tout à fait adorable).

“VOUS AVEZ BESOIN DE DIRE AU REVOIR” | Pendant ce temps, la plupart de nos acteurs étaient enfermés dans une tour d’hôpital abandonnée, où un chat solitaire éloignait les rats (ce qui en faisait le deuxième personnage le plus important de la série après Dog). Sentant correctement que Lydia l’évitait comme si elle venait de le voir matraquer Glenn à mort, Negan s’approcha d’elle, s’excusa pour ce qu’il avait dû faire à sa mère et lui suggéra de le frapper, ne serait-ce que pour travailler sur ses sentiments. Même si elle était réticente au début, tout sauf en tirant un “Tu n’es pas ma mère, tu ne peux pas me dire quoi faire!” sur lui, elle finit par l’écraser un peu et fondit en larmes. À proximité, Kelly s’est portée volontaire pour accompagner Carol afin d’obtenir du fil supplémentaire pour Luke, qui jouait le rôle d’Eugène et essayait de mettre en place un système de communication. Carol, bien sûr, a saisi l’occasion de s’excuser d’avoir tué la sœur de Kelly. Mais Kelly ne voulait ni n’avait besoin d’excuses. Elle avait entendu les vieilles histoires de Carol, «comment vous partez et faites la chose que vous seul pouvez faire», et a encouragé le loup solitaire à ne pas «tout abandonner sur vous-même parce que de mauvaises choses se produisent». Ce qui, si vous me le demandez, n’était pas seulement grand d’elle, c’était énorme.

Dans les bois, Daryl essayait de rejoindre Michonne via un talkie-walkie, en vain (nous savons bien pourquoi), quand il a découvert Judith errant seule. Et elle ne serait pas non plus ramenée à la tour; elle était déterminée à apprendre les ruses du métier de Daryl. Il lui a donc donné un cours intensif de pistage, au cours duquel il a ailé un éclaireur Whisperer. Après que la femme a révélé tout ce qu’elle savait, ce qui n’était pas beaucoup, Daryl l’a tuée et a laissé son corps dans un fossé. “Peut-être qu’elle a une famille”, a protesté Judith. Et si c’était Daryl? Ou RJ? Ou Michonne? Finalement, Judith a admis ce qui se passait vraiment. Elle avait parlé à sa mère après l’incendie et appris que Michonne aidait certaines personnes qu’elle avait rencontrées. “Je ne voulais pas te le dire … parce que peut-être que tu partirais aussi.” Alors que Daryl ne mentirait pas et ne promettrait pas de ne jamais partir, il rassura Judith: «Il y a tout un groupe de buncha là-bas qui ferait n’importe quoi pour vous, et un jour, quand vous serez plus vieux, ils auront besoin de vous de faire quoi que ce soit pour eux. ” Peut-être même comme cinq minutes de plus, il s’est avéré…

‘C’EST FAUX’ | Tout au long de l’épisode, Beta, sa maîtrise ténue de la santé mentale maintenant complètement disparue, a conduit les Whisperers et leur horde de la ville fantôme qu’Alexandrie était devenue à la ville fantôme qu’Oceanside était devenue tandis qu’Alden et Aaron les espionnaient et signalaient leur emplacement à la tour. Ce n’est qu’après avoir repéré un chat traversant leur chemin que M. B a viré de sa trajectoire et pointé vers la cachette de nos héros. (Comment il aurait pu deviner que c’était leur chat, je n’en ai aucune idée; sa folie, sa méthode.) Alors, à la fin de l’heure, la tour était entourée d’un cauchemar affamé, malodorant et gémissant. Pas mal pour une finale de saison qui n’était jamais censée être une finale de saison, non? Notez «The Tower» dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos critiques et vos espoirs pour la finale-finale.