The Walking Dead Star dit que personne n’a d’argent pendant les premières saisons

Les morts qui marchent n’a pas toujours été le moteur de notation qu’il est devenu au fil des ans. Avant d’être l’émission la mieux notée sur AMC, c’était une série financièrement limitée qui souffrait de coupes budgétaires et de dramatiques en coulisses importants entre le réseau et les producteurs.

Michael Rooker – connu pour avoir joué le frère aîné de Daryl, Merle, dans les saisons 1 à 3 – n’a jamais hésité à souligner comment le faible budget de la série au début des saisons affectait le salaire de la distribution. Lors d’une convention tenue plus tôt cette année, il a même été entendu appeler AMC «bon marché» et affirmer que «personne n’avait d’argent».

Lors d’une récente discussion sur Inside of You avec Michael Rosenbaum, il a été interrogé sur ces déclarations précédentes, auxquelles il a poursuivi sa séquence en déclarant:

Étaient-ils bon marché? Bien sûr, ils étaient bon marché! Allez, donnez-moi une pause! Es-tu sérieux? Personne n’a reçu d’argent ces trois ou quatre premières saisons. Et nous l’avons tué, mec. Nous avons travaillé nos fesses et nous avons fait cette série. Mais personne n’a d’argent. Mais bien sûr, vous savez, le spectacle devient populaire et ils ont commencé à payer des gens après ça. Mais je ne leur en veux pas, je ferais la même chose. Pourquoi voudrais-je payer le meilleur prix pour une émission qui n’a pas été prouvée? Si je pouvais trouver de très bons acteurs pour faire ça pour moins d’argent, foncez. C’est ma pensée de cerveau de producteur.

L’émission en est maintenant à sa 10e saison, et bien que ces dernières années aient vu les cotes fluctuer, la qualité de la série s’est néanmoins améliorée au cours des deux dernières saisons sous la main ferme de la nouvelle showrunner, Angela Kang. L’écriture et la mise en scène ont connu un retour à la forme après que TWD a connu une période difficile entre les saisons 6-8, et il est exceptionnellement bien resté convaincant malgré le départ de personnages majeurs comme Rick Grimes et Maggie Rhee – bien que ce dernier devrait revenir dans la finale de la saison 10.

Malheureusement pour les fans, Les morts qui marchentLa saison 10 de plus près a été retardée jusqu’à plus tard dans l’année en raison de la pandémie en cours, laissant la saison se terminer brusquement et sur un assez gros cliffhanger avec l’épisode 15, “The Tower”. Aucune date n’a été fixée pour la sortie finale, mais restez à l’écoute ici pour les mises à jour car nous en apprendrons davantage sur le plan d’AMC de conclure les choses.