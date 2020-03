“The Walking Dead”: vous a pris assez longtemps – Meilleures citations TV

Besoin de quelques rires pendant que votre auto-quarantaine se poursuit? Ne cherchez pas plus loin que notre dernière compilation Quotes of the Week.

Malgré le fait que plus de 100 séries aient arrêté la production en raison de problèmes de coronavirus, il y a actuellement encore suffisamment de produits frais pour remplir une galerie de zingers et de lignes simples. (Et si vous êtes déjà rattrapé par les derniers épisodes de cette semaine, il y a beaucoup de TV vintage (gratuites!) Disponibles pour votre temps prolongé à l’intérieur.)

Cette fois-ci, nous avons un cri à un chien de bande dessinée bien-aimé sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, une observation étrangement chronométrée sur la taille d’un pompier de la Station 19, l’appréciation de This Is Us pour un certain acteur Watchmen et une nouvelle devise de Vanderpump Rules qui est juste assez scandaleux pour travailler.

Également en vedette dans le résumé de cette semaine: des doubles doses de The Conners, Legends of Tomorrow et Grey’s Anatomy, ainsi que des extraits sonores de The Walking Dead, Prodigal Son, The Sinner, Last Week Tonight et plus de spectacles.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!

