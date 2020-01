“The Walking Dead: World Beyond” se terminera après seulement 2 saisons

HISTOIRES CONNEXES

Sa première est encore dans trois mois, mais nous pouvons déjà vous dire que The Walking Dead: World Beyond sera la série Walking Dead la plus courte de l’histoire.

S’adressant à des journalistes la semaine dernière à la Television Critics Assoc. tournée de presse hivernale, la présidente de l’AMC, Sarah Barnett, a déclaré que la troisième série de la franchise (après The Walking Dead et Fear The Walking Dead) n’imiterait pas ses prédécesseurs “en substance ou en forme”, avant d’annoncer: “World Beyond est une saison fermée deux saisons- série terminée qui racontera une histoire très spécifique et distincte. “

World Beyond, dont la première est prévue le dimanche 12 avril à 10 / 9c immédiatement après la finale de la saison 10 du vaisseau mère (bande-annonce), se concentrera sur la première génération de survivants à être élevés après l’apocalypse. Plus précisément, il s’articulera autour d’une paire de jeunes héroïnes jouées par Alexa Mansour (The Resident) et Aliyah Royale (The Red Line).

«Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter les dangers courageux, connus et inconnus, vivants et morts-vivants, dans une quête importante», lit-on dans le journal officiel de l’émission. «Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres.»

Le casting comprend également Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Younger) et Julia Ormond (Temple Grandin), lauréate des Emmy Awards, dans le rôle d’Elizabeth, leader du CRM, l’organisation mystérieuse pour le moment qui a en sa possession Rick Grimes de The Walking Dead. et compte parmi ses membres Isabelle de Fear the Walking Dead.