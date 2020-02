“The Wall” Date de première de la saison 3 sur NBC – Chris Hardwick revient en tant qu’hôte

HISTOIRES CONNEXES

Une semaine après le deuxième anniversaire de la diffusion par The Wall de sa deuxième finale, NBC (re) a annoncé une date de première saison 3 pour le jeu télévisé hébergé par Chris Hardwick.

Initialement prévu pour revenir en juin dernier, The Wall reprendra sa course de rebond de balle le dimanche 15 mars, diffusée à 7 / 6c.

La saison 2 de The Wall comptait en moyenne 5 millions de téléspectateurs au total et un peu plus d’une note de démo de 1,0, des chiffres qui sont passés à 6 mil et un 1,2 avec lecture DVR.

Le réseau Peacock a également annoncé mercredi que Little Big Shots, qui a été “complètement repensé” et est désormais hébergé par la sitcom devenue star de cinéma Melissa McCarthy, ouvrira sa nouvelle saison avec un aperçu spécial le lundi 24 février (en tête de la première de la saison 18 de The Voice) avant de s’installer dans son créneau horaire régulier du dimanche à 8 heures le 1er mars.

Enfin, Songland lancera sa deuxième saison le lundi 13 avril à 22 h.

