The Weeknd a abandonné “After Hours” malgré l’étiquette exhortant contre elle

The Weeknd a poussé à libérer “After Hours” malgré l’exécutif lui demandant de tenir jusqu’à la fin de la pandémie de coronavirus.



Coronavirus a suspendu certaines choses (tournées, festivals, etc.) mais The Weeknd n’allait pas permettre à la pandémie de retarder la sortie d’After Hours. Selon TMZ, les dirigeants le pressaient de retarder la sortie d’After Hours à la suite de la pandémie de coronavirus. Les dirigeants craignaient qu’un manque de promotion des apparitions à la télévision et plus n’entrave le succès de l’album alors que Hollywood commençait à fermer.

The Weeknd avait annoncé la date de sortie de l’album avant que le Coronavirus ne frappe vraiment l’Amérique du Nord. Mais même alors, des albums comme Chromatica de Lady Gaga ont dû être repoussés à cause de la pandémie. Malgré cela, le chanteur torontois a clairement indiqué qu’il voulait sortir l’album pour ses fans et pour le monde, en particulier à une époque où le monde est rempli de ténèbres. Il a fait confiance aux fans et à l’anticipation entourant son suivi officiel de Starboy.

Je veux dire, il ne l’a pas échoué jusqu’à présent, étant donné qu’il est sur le point d’atteindre le sommet du Billboard 200. En plus de cela, il a déjà dépassé les flux 1B avec 100 millions de ces flux provenant du premier jour. After Hours est plus que susceptible de fixer une nouvelle barre pour les ventes les plus élevées de la première semaine de l’année. Restez à l’écoute pour vos mises à jour sur les graphiques Billboard 200 pour cette semaine.

