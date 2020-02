The Weeknd annonce ‘The After Hours Tour’

The Weeknd lance une grande tournée mondiale avant son prochain album.

«The After Hours Tour» devrait débuter le 11 juin à Vancouver. Produit par Live Nation, le trek mondial de 57 dates se rendra dans les arènes des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France jusqu’au 12 novembre. La chanteuse torontoise sera accompagnée de Sabrina Claudio et Don Toliver aux États-Unis et 88GLAM et Claudio en Europe.

«The After Hours Tour», qui fait suite à «Starboy: Legend of the Fall Tour» de 2017, présentera une production de pointe et une conception de scène innovante comprenant le plus de lumières LED et de vidéos pour un spectacle d’arène.

Les billets seront mis en vente au public à partir du 28 février à 10 h, heure locale. Les membres de la carte American Express auront accès à une prévente à partir du 25 février à 10 h, heure locale.

La tournée vient en soutien au nouvel album de The Weeknd After Hours, qui arrive le 20 mars. Il a déjà donné naissance à une paire de singles à succès, “Blinding Lights” et “Heartless”, ainsi que la chanson titre. Il se produira dans l’épisode du 7 mars de «Saturday Night Live».

Les dates de la tournée After Hours

11 juin – Vancouver, BC – Pepsi Live à la Rogers Arena

14 juin – Edmonton, AB – Rogers Place

17 juin – Winnipeg, MB – Bell MTS Place

22 juin – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

24 juin – Chicago, IL – United Center

26 juin – Pittsburgh, Pennsylvanie – PPG Paints Arena

27 juin – Detroit, MI – Little Caesar’s Arena

29 juin – Toronto, ONT – Aréna Banque Scotia

30 juin – Toronto, ONT – Scotiabank Arena

2 juillet – Montréal, QC – Centre Bell

4 juillet – Uncasville, CT – Mohegan Sun

7 juillet – Newark, NJ – Prudential Center

8 juillet – Brooklyn, NY – Barclays Center

11 juillet – Boston, MA – TD Garden

13 juillet – Washington, DC – Capital One Arena

15 juillet – Charlotte, NC – Spectrum Center

16 juillet – Atlanta, GA – State Farm Arena

18 juillet – Miami, FL – American Airlines Arena

21 juillet – Orlando, FL – Amway Center

23 juillet – La Nouvelle-Orléans, LA – Smoothie King Center

24 juillet – Houston, TX – Toyota Center

25 juillet – Dallas, TX – American Airlines Center

27 juillet – Denver, CO – Pepsi Center

29 juillet – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

31 juillet – Portland, OR – Moda Center

1 août – Tacoma, WA – Tacoma Dome

3 août – Oakland, Californie – Oakland Arena

4 août – San Jose, Californie – SAP Center

6 août – Sacramento, Californie – Golden 1 Center

8 août – Anaheim, Californie – Honda Center

9 août – San Diego, Californie – Pechanga Arena

11 août – Glendale, AZ – Gila River Arena

14 août – Los Angeles, Californie – Staples Center

15 août – Los Angeles, Californie – Staples Center

19 août – San Antonio, TX – AT&T Center

20 août – Ft. Worth, TX – Dickies Arena

22 août – Tulsa, OK – BOK Center

23 août – Omaha, NE – CHI Health Center Omaha

25 août – St. Louis, MO – Enterprise Center

26 août – Nashville, TN – Bridgestone Arena

28 août – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

1 septembre – Buffalo, NY – KeyBank Arena

3 septembre – New York, NY – Madison Square Garden

11 octobre – Londres, Royaume-Uni – O2 Arena

12 octobre – Londres, Royaume-Uni – O2 Arena

13 octobre – Londres, Royaume-Uni – O2 Arena

15 octobre – Newcastle, Royaume-Uni – Metro Radio Arena

16 octobre – Birmingham, Royaume-Uni – Arena Birmingham

18 octobre – Glasgow, Royaume-Uni – SSE Hydro

19 octobre – Manchester, Royaume-Uni – Manchester Arena

26 octobre – Anvers, Belgique – Sportpaleis

27 octobre – Amsterdam, Hollande – Ziggo Dome

29 octobre – Berlin, Allemagne – Mercedes-Benz Arena

31 octobre – Munich, Allemagne – Olympiahalle

8 novembre – Hambourg, Allemagne – Barclaycard Arena

9 novembre – Cologne, Allemagne – Lanxess Arena

12 novembre – Paris, France – AccorHotels Arena