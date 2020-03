The Weeknd consacre un nouvel album «After Hours» au fan qui est mort

The Weeknd dédie son nouvel album à l’un de ses plus grands fans.

Lance, qui dirigeait le populaire «XO Podcast» et la page Twitter @ TheXOPodcast2, est décédée quelques jours avant la sortie du nouvel album de The Weeknd, After Hours. Lance avait été un grand partisan de The Weeknd et avait même communiqué avec le chanteur sur les réseaux sociaux au fil des ans.

Le Weeknd a été choqué d’apprendre son décès, lui écrivant un hommage touchant jeudi. «RIP LANCE alias XOPODCAST. vous étiez l’un des véritables piliers de ma base de fans XO », a tweeté Abel. “Je ne peux pas croire que je découvre cela aujourd’hui. Je vous dédie After Hours, mon ami. “

RIP LANCE alias XOPODCAST. vous étiez l’un des véritables épines dorsales originales de ma base de fans XO. Je ne peux pas croire que je découvre cela aujourd’hui. Je vous dédie After Hours, mon ami.

– The Weeknd (@theweeknd) 19 mars 2020

La petite amie de Lance a également parlé de sa mort. «La maladie mentale et la toxicomanie sont un putain de fils de pute. Je voulais le sauver si incroyablement mal », a tweeté @_lilnut. “Il a toujours parlé de la façon dont Abel l’a sauvé de tant d’endroits sombres … Lance avait un véritable respect pour Abel, cela me brise littéralement le cœur, il est décédé la même semaine qu’After Hours sort.”

Un autre affilié de XO, Belly, a également pleuré la mort de Lance. «RIP Lance .. a toujours montré de l’amour et a travaillé dur pour cette merde xo. vous nous manquerez », a déclaré Belly.

After Hours arrive ce soir avec les tubes à succès “Blinding Lights” et “Heartless”, avec des contributions de Belly, Metro Boomin, Max Martin, Illangelo et Kevin Parker de Tame Impala. The Weeknd espère qu’il fournira une guérison au milieu de la pandémie de coronavirus. “Que la musique nous guérisse tous en ces temps sombres”, a-t-il déclaré à TMZ.