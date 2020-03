The Weeknd Dethrones Roddy Ricch pour le n ° 1 au Billboard Hot 100

Il y a un nouveau roi sur les cartes.

Les «Lumières aveuglantes» du Weeknd atteignent la première place du Billboard Hot 100 cette semaine, devenant ainsi son cinquième leader sur la carte. Il détrône Roddy Ricch, dont le single «The Box» a régné au n ° 1 pendant 11 semaines.

“Blinding Lights” est le deuxième single de l’album de The Weeknd After Hours à atteindre le numéro 1. “Heartless” a dominé le classement en décembre et monte de 16 à 4 cette semaine. The Weeknd avait précédemment atteint la première place avec «Starboy» (janvier 2017), «The Hills» (octobre-novembre 2015) et «Can’t Feel My Face» (août-septembre 2015).

Le crooner de Toronto détient également la première place du classement Billboard 200 albums avec After Hours, qui s’ouvre avec 444 000 unités d’album équivalentes. Il devient son quatrième numéro 1 du palmarès et la semaine la plus importante de tous les albums de 2020 à ce jour. Les 14 titres d’After Hours ont été répertoriés. Une version de luxe a également été publiée avec huit titres bonus.

Après 11 semaines, «The Box» plonge au n ° 2 du Hot 100 mais reste au sommet du palmarès Hot Rap Songs pour une 13e semaine. Roddy marque également une nouvelle entrée sur le Hot 100 avec «Walk Em Down» de NLE Choppa, qui débute au n ° 94.

Doja Cat gagne son premier top 10 sur le Hot 100 avec “Say So”. Le single Hot Pink saute 14-9, devenant sa troisième entrée au Hot 100. Elle a déjà figuré sur la carte avec “Juicy” avec Tyga (n ° 41) et “Candy” (n ° 86).

Ailleurs sur le Hot 100, l’ancien leader de Post Malone “Circles” reste au n ° 5, Future et Drake “Life Is Good” glisse 4-6, et “Intentions” de Justin Bieber avec Quavo détient au n ° 8.