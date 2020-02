The Weeknd dévoile la couverture de l’album «After Hours»

Il y a 3 minutes

Cela a recommencé.

The Weeknd dévoile la pochette de son prochain quatrième album studio After Hours. La photo, qu’il a partagée sur les médias sociaux, montre un gros plan d’un Abel souriant avec un nez sanglant alors qu’il regarde la caméra. L’œuvre sombre correspond à l’esthétique des vidéos pour “Blinding Lights” et “Heartless”, et est un avant-goût de ce que les fans peuvent attendre du projet très attendu.

Avec la pochette, il est sur le point de supprimer la piste n ° 13, la chanson titre, ce soir.

La semaine dernière, le crooner XO a annoncé le titre dans une bande-annonce d’une minute qui le trouve au volant d’un cabriolet à l’ancienne à travers la ville la nuit avant qu’une tempête n’éclate.

Il n’a pas encore révélé la date de sortie de l’album, qui a déjà donné naissance à une paire de singles vendant du platine, “Blinding Lights” et le top-topper des 100 meilleurs “Heartless”. After Hours marque la suite de Starboy 2016, qui a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200.

The Weeknd fera la promotion de l’album avec une apparition sur l’épisode du 7 mars de “SNL”.

