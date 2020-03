The Weeknd dévoile sa liste de chansons “ After Hours ”

Il ya 1 heure

News Tracklistings

À seulement trois jours de sa sortie, The Weeknd a dévoilé la tracklist de son très attendu album After Hours.

En plus des singles à succès «Blinding Lights» et «Heartless», les 14 titres incluent des titres tels que «Snowchild», «Escape from LA» et «Until I Bleed Out». Le projet comprend également la chanson-titre précédemment publiée et le morceau «Scared to Live» échantillonné par Elton John, dont il a fait ses débuts sur «SNL». Aucune fonctionnalité n’est répertoriée.

After Hours arrive au milieu de l’épidémie de coronavirus qui a entraîné l’annulation d’événements musicaux et sportifs à travers le monde. «LAISSEZ LA MUSIQUE NOUS GUÉRIR EN 4 JOURS», a tweeté The Weeknd.

“Heartless” a dépassé le Billboard Hot 100 en décembre, tandis que “Blinding Lights” est actuellement n ° 4 du classement.

After Hours, la suite de Starboy en 2016, arrive sur les services de streaming le 20 mars. The Weeknd devrait également prendre la route pour soutenir l’album sur sa «After Hours Tour», qui débutera le 11 juin à Vancouver.

Liste des pistes après les heures

1. «Seul à nouveau»

2 «Trop tard»

3. «Le plus difficile à aimer»

4. «Peur de vivre»

5. “Snowchild”

6. “Échapper à L.A.”

7. «Sans cœur»

8. «Foi»

9. «Lumières aveuglantes»

10. «À vos yeux»

11. “Sauvez vos larmes”

12. “Répéter après moi (interlude)”

13. «After Hours»

14. «Jusqu’à ce que je saigne»

Aime

0